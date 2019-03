Estas personas nunca perdieron la esperanza de encontrar a sus perros

Las mil y un trabas e incontables noches en vela que pasaron creando una vitrina que permita encontrar a perros perdidos, no se compara a la extraordinaria satisfacción que hoy Jonet Lazo y Viviana Arce sienten al ver los resultados.



Han pasado poco más de 2 años desde que estos jóvenes egresados de la carrera de Ingeniería y Gestión de Empresas de la Universidad Agraria, lanzaron la app Pata de Perro. Según indicaron esta semana a WUF, a la fecha ya cuentan con más de 1,500 usuarios y varios casos de éxito con los cuales sentir que su esfuerzo está logrando su propósito.



Desde el inicio, la idea central de elaborar una herramienta con geo localización, que fuera más interactiva y masiva de lo que se encuentra en la calle y en redes sociales, fue convertirse en un puente único entre el perro perdido y el dueño desesperado por encontrarlo.



Hoy varias personas como Lissette Ruíz, Carolina Hurtado y Mariel Oblitas pueden dar fe de que contar con un lugar común para buscar y encontrar no solo funciona, sino que puede salvar vidas.



A continuación, compartimos sus casos, narrados por ellas mismas.



Lissette Ruiz y Peluchín

“Tengo un perrito de 8 años, su nombre es Peluchín. Vivimos en San Juan de Miraflores. En julio del año pasado me fui a San Antonio en Cañete a visitar a mis abuelos y, cómo de costumbre, dejé a Peluchín en casa de una amiga, a un par de kilómetros de mi casa. El domingo por la mañana me llama mi amiga y me dice que su mamá había abierto la puerta y que Peluchín había salido disparado hacia la calle. Por más que ella trató de alcanzarlo, no pudo. Mi amiga y su hermana salieron a buscarlo, pero nada. Yo regresé inmediatamente y salimos todos juntos a buscarlo, pensando que intentaría volver a casa, pero nada. Pasamos 3 días buscándolo, con la angustia de no saber de él, y nada. Publiqué afiches en la calle y en todos los grupos que me cruzaba en Facebook. Hasta que una amiga me habló de Pata de Perro. Al toque descargué la app y publiqué mi caso. En ese mismo instante la aplicación me mostró unas 5 publicaciones diciéndome que alguno podría ser mi Peluchín, así que revise y ¡ahí estaba mi bebé! No lo podía creer, tan rápido y tan fácil. Ahí mismo llamé al que publicó, su nombre es Hugo y me contó muy amable que vio a mi perro corriendo como loco y que casi lo atropellan, que por eso se lo llevó a su casa y había pasado días buscando a su dueño. Fui a su casa y le di un gran abrazo a mi Peluchín, las lágrimas se me caían, nunca se me había perdido, no pensé que me pasaría. Hugo, un chico muy amable, le agradezco mucho y a Pata de Perro por crear esta app. Sin ellos no se qué le hubiera ocurrido a mi Peluchín. Ahora sí lo tengo con plaquita y espero nunca más pasar por lo mismo”.

Lissette Ruíz dice que antes no le puso plaquita de identificación a Peluchín por descuido, que nunca pensó que se le perdería. Ahora su perro tiene una placa todo el tiempo con su teléfono. (Foto: Cortesía) Cortesía

Carolina Hurtado y Nacho

“Tengo un perrito llamado Nacho. Ahora tiene 2 años, pero cuando se me perdió era cachorrito, apenas tenía 3 o 4 meses. Todo pasó muy rápido. Él le tenía miedo a las bicicletas y estábamos por un parque cerca a mi casa y cuando apareció un repartidor apurado en su bici, para entregar un ‘delivery’, Nacho salió corriendo y no logré alcanzarlo. Regresé a mi casa y con mi hijo salimos a buscarlo, pero nadie lo había visto y no lo encontrábamos. Por Facebook me enteré de Pata de Perro, la descargué y publique mi caso. Igual no paré de buscar a Nacho. De pronto recibí la llamada de una joven que había visto mi publicación en la app. Quedamos en vernos en un parque, fui emocionada y ahí estaba mi Nacho, bien cuidado y feliz. No lo podía creer, tanta angustia. Ella me contó que vio a Nacho camino a su casa y lo notó desorientado, entonces decidió esperar si aparecían los dueños. Al ver que nadie venía y nadie o reconocía, un amigo le comentó acerca de Pata de Perro. Ella entró y vio mi publicación. Considero que tuve suerte y agradezco a Pata de Perro y al joven que cuidó a mi Nacho y se preocupó por devolverlo a su hogar. Ahora yo también cada vez que veo un perrito que parece perdido, lo publico y les cuento a quien conozco acerca de la app”.

Recomendación: “Es básico, básico, básico que les pongan una placa identificadora con su nombre y un número de contacto. También nos pasó que encontramos a un Rottwheiler perdido en la puerta de mi edificio. Intentamos encontrar a sus dueños, pero nada. Felizmente lo habían reportado a Serenazgo y así el perro volvió a casa. Ahora ya tiene su placa”.

Nacho bien cómodo y seguro en casa. (Foto: Cortesía) Cortesía

Mariel Oblitas y Cayra

“En octubre del año pasado, camino a mi trabajo, por la estación del tren Los Jardines, en San Juan de Lurigancho, encontré una perrita. Me pareció perdida por lo asustada que se veía y por como caminaba sin un rumbo especifico. Quise hacerle cariño y acompañarla, pero no pude, estaba apurada. De regreso a casa me la volví a encontrar y le di galletas y agua. Una señora me contó que hacía 2 días que la veía caminando sin rumbo, nunca antes la había visto. Me dio pena, pero no podía llevármela ya que vivo en casa de mi tía y no iba a dejarme tenerla. Al día siguiente le tomé una foto y le pedí al vigilante de la cuadra que le diera agua y comida. Me propuse buscar a su familia. Pedí ayuda a mis amistades ‘reposteando’ la foto que yo publicaría en mi Facebook y fue ahí donde una de las personas que lo compartió, me escribió contándome acerca de Pata de Perro. Me pareció interesante, nada perdía intentándolo. Me bajé la app y publiqué el caso. Pasaron 2 días y recibí una llamada de una señora que había visto mi publicación en la aplicación. Me preguntó dónde podría encontrarme. Salí corriendo y busqué a la pobre perrita que seguía con el vigilante. Esperamos juntos y de pronto una señora gritó “¡Cayra!” Confieso que fue un momento muy emocionante. La perrita salió corriendo, lloraba, aullaba y saltaba como loca, se notaba su felicidad. A la señora se le caían las lágrimas, por poco lloro yo también. Ya después me contó que Cayra se había salido, al parecer, cuando abrieron la puerta los inquilinos y no se habían dado cuenta. Tenían como una semana buscándola.

Sentí una gran alegría de haber podido ayudar, ahora sé que Cayra está feliz en su casa con su familia”.

Nada como reencontrarte con tu mascota perdida. Esta imagen fue compartida por la señora Mariel Oblitas, responsable de que Cayra volviera a su casa luego de usar la app. (Foto: Cortesía) Cortesía



Pata de Perro



Este aplicativo móvil se puede descargar gratuitamente en teléfonos de plataforma Android. En ella se puede publicar fotos del perro extraviado indicando sus datos principales y los de contacto de la persona responsable. Estas publicaciones aparecerán en una lista accesible y filtrable por campos como tamaño, color, raza, etc. Igualmente se puede publicar foto del perro encontrado, indicando sus características e información de contacto.



“Crear esta app está siendo una experiencia inspiradora. Quisimos que la herramienta esté al servicio de la comunidad y ayude a todos. Sabíamos que no contábamos con muchos recursos para hacerle publicidad, aún así decidimos arriesgarnos. Mejor hacer que nunca intentar”, comentó Lazo.

Así la puedes encontrar en Android. Cortesía

Los primeros reencuentros y mensajes de agradecimiento sirvieron de gran incentivo, sin embargo la falta de difusión no ha permitido que se expandan como quisieran. A eso se ha sumado la falta de recursos. Debido a esto último Pata de Perro tuvo que dejar la plataforma de Apple y retirarse de iStore. Según Lazo, ahí perdieron casi la mitad de sus usuarios.



“Teníamos más de 3,700, actualmente contamos con 1,900 usuarios en Android. Con cifras de hoy tenemos más de 250 anuncios de mascotas perdidas o encontradas. Hace un par de meses implementamos el botón de ‘Ya lo encontré’ y se activó 19 veces, es decir mascotas encontradas. Calculamos que en todo el año pasado han sido alrededor de 50 mascotas encontradas. Aún tenemos dificultades para sostener la herramienta y tratamos de ayudarnos vendiendo placas con códigos QR a precio social. La prevención es lo más importante. Así que seguimos adelante y, como decimos, aunque rescatemos una mascota al mes, sentimos que vale la pena”, agregó Lazo.