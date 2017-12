Rayito se dispara gracias a sillita hecha por peruanos

Su nombre no le hace mucho honor a su cuerpo, pero vaya que lo hace su espíritu. Rayito es un perrito de raza mixta que finalmente está probando lo que es tener un poco de independencia gracias al amor y caridad de una familia y a la creatividad y perseverancia de dos profesionales.



Rayito nació hace 6 meses sin dos de sus patas. Su familia original, que vive en Chiclayo, no supo qué hacer con un animalito con semejante discapacidad así que a través de unos familiares, contactaron a Fabiola Alegre pues sabían que ella rescataba y rehabilitada perros de la calle en Chorrillos y alrededores.

Rayito de recién nacido. Rayito de recién nacido. Cortesía

Cuando Fabiola se enteró del caso, aceptó ayudar e incluso viajó a Chiclayo con su esposo para recoger a Rayito, pero grande fue su sorpresa cuando vieron que las patas que faltaban eran las dos delanteras.



Recién ahí Fabiola se dio cuenta de la complejidad del caso, pues con las patas traseras es más fácil, se usa una sillita de ruedas convencional y ya. Afortunadamente, a través de distintos contactos Fabiola llegó a una persona que estaba a la espera de un gran reto: el Dr. Omar Cavero, quien llevaba años queriendo desarrollar tecnología para ayudar a las mascotas discapacitadas en el Perú.

Uno de los primeros diseños en 3D de la silla d eRayito. Uno de los primeros diseños en 3D de la silla d eRayito. Cortesía

Tres de los 8 prototipos que los Cavero hicieron antes de dar con el correcto. Tres de los 8 prototipos que los Cavero hicieron antes de dar con el correcto. Cortesía

Rayito fue la luz verde que este especialista en traumatología y neurología veterinaria necesitaba para finalmente animarse a invertir en la impresora 3D que deseaba y fue así como empezó la aventura.



El Dr. Cavero le pidió ayuda con el diseño digital a su hermano Mauricio Cavero, un especialista en ese campo que trabaja en Silicon Valley, California. Pese a la distancia, ambos empezaron a impulsar el proyecto y 8 prototipos más tarde, festejaron la creación del modelo final del carrito-silla para Rayito.



“Han sido meses de mucho ensayo-error-ensayo-error. Al principio nos demoramos todo un mes para sacar una medallita. El siguiente paso fue la sillita de Rayito. Mi hermano y yo seguimos intercambiando ideas por Skype, Whats App, Facebook, etc., combinando mi creatividad con su talento en diseño digital, hasta que 2 meses después sacamos la primera silla”, recuerda el Dr. Cavero.

Con el tiempo Rayito ha ido agarrando confianza y hoy ya puede caminar varios metros sin estacarse o asustarse. Con el tiempo Rayito ha ido agarrando confianza y hoy ya puede caminar varios metros sin estacarse o asustarse. Andrea Carrión

Tampoco fue un proceso sencillo para Fabiola . Pasó un buen tiempo trasladándose hasta tres veces por semana desde Chorrillos hasta La Encalada, en Surco, para hacer las pruebas de la silla. Mientras que para Rayito, su boleta a la semi libertad tampoco fue amor a primerísima vista, hubo un período de adaptación pues no solo es aprender a caminar y correr con el carrito, sino también hacer sus necesidades.



“Y este proceso recién acabará cuando termine su etapa de crecimiento. Cuando mi familia y yo fuimos conscientes de esto fue que decidimos adoptarlo porque ¿cómo esperar un año entero sin encariñarnos con él? Es un amor de perrito”, comenta Fabiola.



Por otro lado, este carrito no solo ayuda a Rayito a trasladarse, también evita mayores problemas en su columna pues al no tener patas delanteras, pasa mucho tiempo en posiciones antinaturales para un animal de su especie.

Rayito sigue siendo observado de cerca por el Dr. Cavero. Fabiola debe de estar pendiente de él casi todo el tiempo pues su energía sobrepasa su físico. Rayito sigue siendo observado de cerca por el Dr. Cavero. Fabiola debe de estar pendiente de él casi todo el tiempo pues su energía sobrepasa su físico. Andrea Carrión

“A cuantos perros y gatos sacrifican por cáncer, atropello, etc. o les extirpan las extremidades y los dejan así. Tal vez vivan felices, pero con su prótesis pueden tener mejor calidad de vida”, explica Cavero. “Con esta tecnología podemos hacer rodilleras, coderas, tobilleras y otros aparatos para animales discapacitadas que no hay en el Perú. De hecho ya tenemos una prótesis que se la estamos probando a una Golden Retriever de 4 años llamada Patita que nació sin la pata delantera derecha. Sin duda la experiencia con Rayito nos ha abierto todo un abanico de posibilidades”.

Aquí Patita mostrando su pata artificial, una prótesis articulada fabricada por Bionic Petlab, la nueva compañía de los hermanos Cavero. Aquí Patita mostrando su pata artificial, una prótesis articulada fabricada por Bionic Petlab, la nueva compañía de los hermanos Cavero. Cortesía

Además de Rayito, Fabiola y su esposo tienen dos hijas y cuidan de 4 perros más. No es que tengan las manos vacías, sin embargo ellos quieren hacer más.



Tras la experiencia con Rayito y el Dr. Cavero, Fabiola le creó cuentas en Facebook e Instagram, y ha puesto en marcha la Fundación Rayito con el objetivo de ayudar a más animales discapacitados y así demostrar que sí se puede hacer algo más por ellos y que la eutanasia por discapacidad no es la única opción, algo a lo que mucha gente recurre ya sea por desconocimiento, por falta de recursos económicos o por falta de alternativas.

Fabiola asegura que Rayito es un perro feliz pese a sus limitaciones y asegura que su coraje y perseverancia son contagiosos. Fabiola asegura que Rayito es un perro feliz pese a sus limitaciones y asegura que su coraje y perseverancia son contagiosos. Andrea Carrión

“Muchos me han dicho ‘tú estás loca’, pero con Rayito yo solo reconfirmo que el animal es lo más puro que hay en el universo. Ellos son lo que nosotros hacemos que sean”, comenta Fabiola. “Y lo volvería a pasar mil veces más. Rayito me ha enseñado tanto... su perseverancia es alucinante. Cuando llegó a nosotros, entraba en la palma de una mano y sus patitas se abrían como renacuajo. Ahora míralo, ni cuenta se da, él solo va hacia adelante. Todos dicen ‘pobrecito’, pero él es un perrito feliz y muy afortunado”.

La página de Rayito en Facebook ya cuenta con 700 seguidores. La página de Rayito en Facebook ya cuenta con 700 seguidores. Facebook