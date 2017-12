'Regalo y mascota no van de la mano'

Cada vez que se acercan fechas como Navidad y Año Nuevo, los albergues para animales y/o personas que se preocupan por el bienestar de los animales hacen un esfuerzo extra por crear consciencia sobre lo que implica dar como regalo a un ser vivo.



“Adopten responsablemente” o “Un animal no es solo para un par de meses, es una vida que dura varios años” son frases típicas que ya llevan semanas circulando por las redes sociales. Y es que, efectivamente, antes de regalar vida o recibirla con un moño de regalo, hay que saber muy bien cómo tratarla.

vvvv Y es que un animal no es un juguete, es mucho, pero mucho más. Facebook

“Regalar un animal en estas fechas -o en cualquier fecha- no es solo ‘oh, qué gran gesto’, es un regalo con vida, por lo que hay que ser responsable con ésta y mucha gente no lo es”, señala Milagros Osorio, jefe de la Clínica Veterinaria de la Municipalidad de San Borja. “No debemos aventurarnos a recomendar un regalo de este tipo, ni hacerlo nosotros mismos, porque al inicio puede ser ‘Ay que liiindoooo’, pero no sabemos si la persona regalada tendrá el tiempo o las ganas para sacarlo a pasear y educarlo, o si contará con el presupuesto para cubrir vacunas, controles, desparasitación y enfermedades. Y mucho menos sabemos si va a ser consciente de la importancia de esterilizarlo. Si la mascota es de raza, tal vez le parecerá genial que tenga crías y no sabemos en qué manos irían a parar esas criaturas”, agregó.

Antes de ponerle un lindo lazo navideño en el cuello a un cachorrito, esto es lo que debes de tomar en cuenta:



-Ese lindo y tierno cachorrito crecerá.

-Ese lindo y tierno cachorrito va a ladrar.

-Ese lindo y tierno cachorrito va a comer, y cada vez más.

-Ese lindo y tierno cachorrito va a necesitar de espacio, atención y buenos paseos, al menos 2 veces al día.

-Ese lindo y tierno cachorrito va a necesitar controles médicos que tengan su salud al día.

-Ese lindo y tierno cachorrito va a necesitar de un buen antipulgas y antiparasitario.

-Pero en especial, ese lindo y tierno cachorrito va a necesitar mucho amor.

Antes de regalar un animal, averigua si el receptor del regalo está preparado para darle una vida sana, feliz y para toda su vida. Antes de regalar un animal, averigua si el receptor del regalo está preparado para darle una vida sana, feliz y para toda su vida. Flickr

Muchos adultos se dejan llevar por la insistencia de sus hijos, sobrinos o nietos de querer un perrito, un gatito, un conejo, un perico u otra mascota por Navidad. Se conmueven con las intensas cartas a Papa Noel que solo incluyen un pedido: una mascota. Lo que muchos de estos padres, tíos y abuelos no saben es que lo más probable es que esos niños solo se ocuparán de la esperada mascota cuando se les antoje, la parte del cuidado se la llevarán los adultos. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Abandono, reproducción indiscriminada, enfermedades, ataques, peleas, hambre y hasta la muerte del animal.



“En los 4 años que llevo en el municipio, he tenido casos de gente que no se quiere ocupar más del animal. Un caso: llega la mamá con su hijita fastidiada por tener que hacer los controles del perrito que el papá le regaló a la hija. Por supuesto, la niña no limpia ni lo saca a pasear, al final el trabajo es para la señora. Encima ahora la señora debía hacerse cargo de los gastos porque se separó del marido y no contaba con la solvencia económica para hacerlo. Otro caso: llega al consultorio una chica joven con un perrito. Le pregunto ‘¿y desde cuando lo tienes?’ y me responde ‘ahh, éste me lo regaló mi enamorado por Navidad, pero ya no puedo traerlo más, no tengo tiempo para seguir con sus controles... es más, ya ni estoy con él’. Tenemos que entender que los animales no son peluches, los animales sienten, tienen necesidades, necesitan educación, atención y de una economía estable en casa para cubrir sus controles y enfermedades”, agregó Osorio.

Los médicos veterinarios no son los únicos que sufren de cerca la irresponsabilidad y escasa consciencia de algunas personas, también le pasa a quienes rescatan animales y cuidan de ellos para luego tener que buscarles un hogar adoptivo.



Es el caso de cientos de albergues para perros y gatos en todo el mundo. Para Anaïs Anaya, fundadora y presidenta de Voz Animal Perú, antes de adquirir un animal con la idea de regalarlo, es fundamental pensar que además de regalar un ser lindo y tierno, estarás regalando una responsabilidad que durará 14 años, más o menos.



Voz Animal Perú es uno de los albergues aliados a WUF, asociación sin fines de lucro que promueve la adopción de perros y la tenencia responsable de mascotas.



“Si se insiste, recomiendo primero, responsabilizar a todos los receptores del regalo que estarán recibiendo a un miembro más de la familia. Segundo, hacerles ver que hay más de 4 millones de perros en las calles y que por favor no piensen en comprar sino más bien en adoptar. Los albergues hacemos mucho esfuerzo por rescatarlos, curarlos y darlos en adopción, entonces si pueden contribuir con este esfuerzo adoptando, genial”, señaló Anaya.

Tanto Osorio como Anaya y otras personas consultadas para esta nota, señalaron que su posición en contra a regalar alegremente mascotas por Navidad no es un carga montón en contra de ellas, sino todo lo contrario. Más bien es una campaña a favor del respeto por su vida, la tenencia responsable y el bienestar de la sociedad.



“Me gustaría que no tengan la idea equivocada sobre lo que es la Navidad. Un regalo y una mascota no viene de la mano si no se hace de manera consciente y responsable”, concluyó Osorio.