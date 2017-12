¿Y si tengo que sacar a mi mascota durante el Censo?

Este domingo 22 de octubre el Perú entero tendrá orden de inamovilidad de 8 a.m. a 5 p.m. debido a la realización del Censo Nacional 2017.



Como es de costumbre en estas situaciones, muchas personas ya se están preguntando si podrán salir a la calle ese día por A, B, C o X motivos, y entre todas esas excepcionales circunstancias también está sonando la pregunta: ¿qué hago si necesito sacar a mi perro a la calle para que haga sus necesidades?



Según lo ha establecido el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), ese día y entre dichas horas la familia entera deberá esperar en su domicilio para recibir la visita del empadronador. Aquellas personas que circulen por la calle sin credencial ni salvoconducto serán llevados por la Policía a la comisaría que corresponda hasta que pase la actividad.

De acuerdo con Gaspar Morán, Director Nacional de Censos, la recomendación para quienes tengan perros y necesiten sacarlos a la calle para que hagan sus necesidades, deberán hacerlo antes de las 8 a.m. y después de las 5 p.m.



Sin embargo, hay ocasiones excepcionales como que el animal es cachorro y está aprendiendo a ocuparse fuera de la vivienda, o tal vez sea anciano y sufra de incontinencia y no pueda esperar tantas horas. En esos casos, se recomienda sacarlos no más allá de la puerta de su domicilio, de lo contrario habrá más opción a que la policía le pida un salvoconducto.



“Aunque bajo ese contexto lo más probable es que al explicarle a la autoridad lo que está sucediendo, se le pida que regresen a su domicilio lo más pronto posible”, indicó Morán, “No vamos a hacer que se orinen en su casa, no podemos perjudicar a las mascotas”, agregó el funcionario a este medio.



Morán señaló además que en esta oportunidad las mascotas no serán censadas. Las 47 preguntas que contiene la cédula están destinadas a recoger información sobre vivienda, población y comunidades indígenas y campesinas.



“Esperamos que más adelante se pueda hacer una investigación sobre mascotas, son parte de la familia”, indicó Morán.

