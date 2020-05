Se sabe que tanto los perros como los gatos tienen la habilidad de detectar enfermedades como cáncer, diabetes y epilepsia en los seres humanos, pero ¿qué hay del COVID-19?

Según un grupo de científicos y entrenadores de perros del Reino Unido, el agudo sentido del olfato de los perros ha sido, y es, tan útil en el campo médico que bien vale la pena explorar si también puede funcionar para diagnosticar casos de coronavirus.

Por ese motivo, la organización no lucrativa Medical Detection Dogs ya está trabajando con científicos del Departamento de Control de Enfermedades de la escuela London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) y científicos de la Universidad de Durham.

Según estos especialistas, un perro podría olfatear hasta 250 personas por hora. (Facebook)

Norman, Digby, Storm, Star, Jasper y Asher son los perros que están siendo entrenados para cumplir con esta nueva misión y uno de los principales objetivos es ubicarlos en los aeropuertos para detectar a viajeros infectados.

Cuando una persona tiene una enfermedad o un cambio importante en su estado de ánimo, el olor de su cuerpo se altera y eso es lo que ayuda a los animales a identificar y diferenciar una condición de otra. Además de las mencionadas, otros trastornos que han sido detectados por animales entrenados incluyen estrés, cirrosis, infecciones urinarias, migrañas, incluso miedo, pérdida de la consciencia o cuando un bebe está por nacer.

Medical Detection Dogs ya ha tenido éxito entrenando perros para detectar condiciones médicas como cáncer y Parkinson. Confían en que ahora podrán hacerlo con el COVID-19, incluidas las personas asintomáticas.





Los perros son seres asombrosos que aportan de distintas maneras en la vida de los humanos. En el mundo existen miles de organizaciones dedicadas a potenciar sus habilidades, así como también a velar por su bienestar.

En el Perú, una que lleva más de 5 años marcando la diferencia es WUF, una asociación sin fines de lucro dedicada a la promoción de la adopción, el trabajo de concientización sobre la realidad de los perros en estado de abandono y la ejecución de proyectos que contribuyan a la construcción de un mundo mejor para todos los perros.

Para conocer más de WUF y conocer las distintas formas de colaborar, ingresa a www.wuf.pe o a su página de Facebook somoswuf