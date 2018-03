Sigue estos pasos antes de volar con tu mascota

La reciente noticia de la muerte de un perro de raza Bulldog Francés en un vuelo de United Airlines ha conmocionado las redes sociales. En menos de un día, la publicación de June Lara sobre su terrible experiencia como pasajera en dicho vuelo generó más de 200 mil compartidos y toda una serie de condolencias y críticas contra la aerolínea.



Según el relato de June Lara, autora de la publicación en Facebook, todo empezó cuando personal de la aerolínea obligó a la familia del perro de 10 meses de edad, llamado Kokito, a colocarlo en el compartimento de bultos, ubicado arriba de los asientos al interior de la cabina del avión.



En compañía de sus dos pequeños hijos, la dueña de Kokito se negó varias veces a ponerlo arriba, pero terminó accediendo luego de que las azafatas le aseguraran que todo estaría bien con su perro.



Tres horas más tarde, tras el aterrizaje, Kokito ya no respiraba, estaba muerto.

En su publicación, June Lara describe el drama que vivió la familia de Kokito, el cachorro que murió asfixiado en el compartimento superior de la cabina del avión. Facebook

Muchas organizaciones dedicadas a promover el bienestar de los animales, tal como The Humane Society, ASPCA o sitios especializados de Internet como PetTravel.com, constantemente advierten que viajar con animales en avión es riesgoso, especialmente si son perros braquicéfalos como lo era Kokito.



En esta nota aprovechamos para compartir algunos consejos para quienes viajan por aire con sus mascotas.





-Lo primero que debes hacer es asegurarte de que tu mascota tenga las condiciones necesarias de salud para aguantar un vuelo en la zona de cargo, el lugar a donde se transportan las maletas. La mayoría de animales viajan ahí dentro de sus respectivas cajas transportadoras.



-Muchas aerolíneas prohíben o restringen el acceso de perros braquicéfalos, es decir, de hocico chato o aplanado como los de raza Bulldog, Pug, Boston Terrier, Boxer, Shitzú, entre otros. Esto debido a que suelen tener dificultad para respirar en condiciones extraordinarias como un vuelo en avión, espacios cerrados con poca ventilación o un día extremadamente caluroso.



-De hecho United Airlines, en su página de Internet, prohíbe el transporte de perros adultos de hocico aplanado (arriba de 6 meses y con menos de 20 libras). Esto incluye al Bulldog inglés, Bulldog francés, Alano español. Otras razas como Boston Terrier y Pugs están prohibidos de volar solo entre mayo y septiembre por ser meses calurosos.



-Muchas aerolíneas aceptan el ingreso de mascotas en la cabina (con los pasajeros), pero solo hasta cierto tamaño, a menos que sean animales de asistencia. El acceso también tiene que ver con la edad del animal y varía según cada aerolínea. Antes de viajar averigua bien a dónde iría tu mascota durante el vuelo.

La caja transportadora debe de permitir que el animal se ponga de pie y además debe de tener varias ventanas para asegurar una apropiada ventilación. Cortesía

-Ten en cuenta que los perros considerados potencialmente peligrosos no son bienvenidos en muchas aerolíneas o se aplican ciertas restricciones. Por ejemplo, en United Airlines ésta es la lista de perros arriba de 6 meses de edad que deben viajar en una jaula reforzada para viajes: American Bully, Pitbull, American Staffordshire, Pastor Belga Malinois, Mallorquin Mastif, Mastín Italiano, Dogo Argentino, Fila Brasilero, Tosa.



-Varias semanas antes de viajar por aire con tu mascota es necesario hacer los trámites correspondientes. Esto incluye obtener un certificado médico veterinario y permisos de las autoridades competentes según cada país y cada destino.



-Perros con enfermedades o extremadamente nerviosos o ansiosos no son los mejores candidatos para viajar en avión, es demasiado estrés para ellos. Lo mejor sería dejarlos con una persona confiable y responsable que cuide de ellos mientras estás de viaje.



-Elige una ruta que sea cómoda para tu mascota. Muchas horas sin hacer sus necesidades en un lugar donde se sientan cómodos también genera mucho estrés en los animales.

Por lo general las aerolíneas exigen que las mascotas que viajan en cabina vayan en el piso frente a su dueño. Se recomienda llevar una mantita para que viajen más cómodas. Flickr

-Evita viajar en avión con tu mascota durante meses de temperaturas extremas, particularmente si es que deben de ir en la zona de cargo. El riesgo no lo es tanto cuando están en el aire, sino al momento de subir y bajar el equipaje, o cuando el avión está avanzando sobre la pista.



-Viajar con tu mascota en temporada alta tampoco es una buena idea, muchos tiempos de espera.



-Regálale una buena caja transportadora. Asegúrate que tenga el espacio adecuado para el tamaño de tu mascota (debe entrar de pie), buena ventilación, un piso cómodo y a prueba de agua, un buen cerrojo y que no tenga rueditas. Y no te olvides de ponerle un plato para el agua. Un buen consejo es congelarla en el mismo plato varias horas antes del viaje.



-Incluir un juguete o una mantita con el olor de sus duelos también es una buena idea para que sienta un aroma familiar. Eso los relaja. Pasar aceite de lavanda por su columna o la base de su cabeza también puede ayudarlos a relajarse.

Antes de viajar no dejes de incluir los artículos y snacks favoritos de tu perro en tu lista de 'Cosas que no me debo olvidar de empacar'. Flickr

-Identifica a tu mascota y su caja transportadora. Pon tus datos personales y tu número de teléfono.



-Mucho cuidado con sedar a tu mascota antes de volar. Lo mejor es preguntarle a tu médico veterinario qué opciones de medicamentos o esencias florales son las más convenientes para tu animal en caso desees darle algo que lo relaje.



-No te preocupes mucho por el lugar en donde irá tu mascota si es que debe ir en la zona de cargo. Son espacios con temperatura presurizada y templada, tal como en la cabina. Además cada caja transportadora tiene su lugar y no van una encima de otra.



-¡Algo más! Antes de pasar por el punto de seguridad y rayos x, no te olvides de darle una vuelta a tu mascota por los exteriores del aeropuerto para que haga sus necesidades antes de viajar. Tu mascota te lo agradecerá mucho.