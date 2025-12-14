Guillermo Castañeda: “Me parece lindísima la labor de WUF de encontrar perritos abandonados, cuidarlos y tratar de brindarles una familia”

Además de sus labores artísticas en las que se desempeña como actor, presentador, productor y ahora director de cine con su ópera prima ‘Los patos y las patas’, Guillermo Castañeda comparte su amor y militancia por la protección animal y su participación en la tercera edición de la Wufathon 4K powered by El Comercio.

Muy entusiasmado por ser parte del evento, junto a su fiel ‘Lupita’ (una perrita de raza salchicha), le contó a este medio cómo se generó el vínculo con WUF y su vital importancia para generar conciencia en la sociedad.

“Con WUF trabajo hace casi dos o tres años. Conozco su labor hace mucho. Mi función con ellos es compartir porque soy papá perruno hace muchos años. Me parece lindísima la funcionalidad de ellos de encontrar perritos abandonados, cuidarlos y tratar de brindarles una familia”, dijo el artista de 39 años.

¿Cumplió con tus expectativas?

Como siempre en las Wufathones, mi expectativa fue encontrar a muchos perritos que ya conozco, a nuevos también, familias perrunas y ‘petlovers’ que disfrutan no solo de tener al perrito en casa y engreirlo, sino también salir y darse un espacio deportivo, ameno y seguir difundiendo y dar a conocer la labor de WUF.

Es importante que cada vez más personas se vuelvan embajadores voluntarios que quieren compartir este bonito trabajo.

¿Cuál es tu historia con ‘Lupita’?

Mi mascota llegó a inicios de pandemia. Junto a mi esposa decidimos adoptar a ‘Lupita’, una perrita salchicha que ya tenemos hace cinco años con nosotros.

¿Qué le sumó la Wufathon a la relación con tu mascota?

Participar en este tipo de eventos como la Wufathon permite integrarte y compartir de otra manera con tu mascota.

Por ejemplo en mi caso, yo veo televisión y me acompaña, duermo y también duerme, pero salir a hacer deporte me parece una opción linda, integrarlo tú también a algo que todos tenemos que hacer, que es estar siempre en movimiento.

La Wufhaton 4K powered by El Comercio se realizó este domingo 14 de diciembre desde las 7:00 de la mañana, con gran éxito y acogida por los amantes de los animales que disfrutaron de una jornada de confraternidad en el distrito de Barranco.

¿Cuál es el objetivo de la Wufathon?

La Wufathon, además de crear conciencia en la sociedad, también busca recaudar fondos en beneficio de nuestros queridos compañeros del hogar.

Importante impacto social

Si bien muchas personas no han participado o, tal vez, no conozcan el evento, lo cierto es que ha experimentado un notable crecimiento en la acogida y así lo demuestran los números.

En la primera edición, celebrada en abril de 2024, se contó con la participación de más de 1200 personas, generando así un beneficio a cerca de 700 perros en situación de abandono.

En tanto, en la segunda edición, de octubre 2024, la convocatoria creció a 2000 participantes, por lo que se duplicó el impacto.

En esa oportunidad, la organización del evento espera superar los 2500 participantes y transformar la vida de más de 2,000 Wufs.

¿Qué es WUF?

Es una ONG peruana que trabaja por el bienestar animal, promoviendo la adopción responsable, la esterilización y la concientización sobre el abandono de perros y gatos, en alianza con empresas y voluntarios para ayudar a refugios.