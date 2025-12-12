Un centenar de personas, inscritos en la esperada tercera edición Wufathon 4K powered by El Comercio, se acercaron a la tienda Cinco AM, ubicada en la avenida República de Colombia 285 - San Isidro, para recoger sus kits de la carrera.

Muchos de ellos llegaron al mencionado lugar acompañados de sus fieles mascotas, que son los protagonistas de este evento solidario que reúne también un gran número de familias por una buena causa.

Cabe mencionar que el horario de recepción de sus implementos para la jornada de este domingo 14 de diciembre, tanto para el viernes 12 como sábado 13 desde las 10 a.m. hasta las 8 p.m..

¿Cuál es el precio de las entradas?

La participación en el evento tiene un costo de 40 nuevos soles por boleto, y los interesados pueden ingresar al siguiente LINK para ser parte de esta imperdible carrera.

Es importante mencionar que no es necesario correr o trotar durante el evento, pues también se puede caminar durante el mismo junto a tu mascota.

¿Cuál es el objetivo de la Wufathon?

La Wufathon, además de crear conciencia en la sociedad, también busca recaudar fondos en beneficio de nuestros queridos compañeros del hogar.

¿Qué es WUF?

Es una ONG peruana que trabaja por el bienestar animal, promoviendo la adopción responsable, la esterilización y la concientización sobre el abandono de perros y gatos, en alianza con empresas y voluntarios para ayudar a refugios.