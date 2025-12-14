Con ilusión y mucha energía, cientos de competidores junto a sus perritos participaron de la Wufathon 4K powered by El Comercio, evento que se desarrolló en Barranco este domingo 14 de diciembre.

La carrera arrancó cerca de las 7 de la mañana y dejó varias imágenes para el recuerdo, sobre todo para los participantes, quienes buscaron llegar a la meta en la Bajada de Baños (punto también de partida) al lado de sus compañeros de cuatro patas.

Más allá de los premios que repartió en cada una de las categorías, la jornada dominical sirvió para promover la adopción responsable de perros sin hogar.

Los premios de la Wufathon 4K powered by El Comercio fueron los siguientes:

Primer puesto : tres meses de alimento Canbo.

: tres meses de alimento Canbo. Segundo puesto : dos meses de alimento Canbo.

: dos meses de alimento Canbo. Tercer puesto: un mes de alimento Canbo.

¿Qué es WUF?

Es una ONG peruana que trabaja por el bienestar animal, promoviendo la adopción responsable, la esterilización y la concientización sobre el abandono de perros y gatos, en alianza con empresas y voluntarios para ayudar a refugios.