Una perrita de aproximadamente 3 a 4 años fue rescatada la noche del viernes en plena avenida del sector de Mayorazgo, en el distrito de Ate, cuando cruzaba desorientada entre los autos que apenas frenaban ante su presencia. La escena fue presenciada por Joe Ayala y su esposa, activistas independientes en la protección animal, quienes no dudaron en intervenir.

“La vimos cruzando la pista entre los carros, que le tocaban el claxon y casi la atropellan. Lloraba, y tenía sus ojitos hinchados”, cuenta Ayala. “Decidimos publicar sus fotos en varios grupos de redes sociales de La Molina y Ate para dar con sus dueños, pero nadie respondió”, agrega.

Al ver que pasaban las horas sin noticias y que la perrita no tenía chip ni collar, decidieron llevarla al departamento donde viven. Aunque ya conviven con cuatro perros, lograron hacerle un espacio temporal con el permiso de la dueña del inmueble.

“Es una perrita de casa, ya que tiene las uñas cortadas y está limpia. Además, es sociable y muy tranquila. No es nada agresiva… Solo se echa en su colcha y ahí se queda. Tiene una carita muy triste”, añade el rescatista.

Tras ser rescatada, la perrita, de unos 9 a 10 kilos, fue desparasitada y bañada. Además, ha sido desparasitada, para que pueda llegar a un nuevo hogar en las mejores condiciones de salud.

Una nueva vida

El objetivo de Joe Ayala y su esposa es encontrarle un hogar definitivo, pero que pueda ser responsable en el cuidado de la perrita.

“Hemos rescatado muchos perros antes, y somos muy cuidadosos con las adopciones. Hacemos seguimiento, usamos un formato de adopción y nos aseguramos de que no caigan en malas manos”, explica.

“Tenemos solo unos días para encontrarle hogar. Por espacio no podemos quedárnosla, pero no la vamos a dejar a su suerte. Es una perrita que no molesta, y solo necesita cariño y estabilidad”.

Para adoptar a esta perrita, las personas interesadas pueden comunicarse directamente con Joe Ayala al número 997 172 774. La adopción será responsable, con seguimiento y compromiso.

Juntos podemos hacer la diferencia, ¡promovamos la adopción y ayudemos a que encuentre un hogar definitivo!