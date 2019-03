WUF: hombre arriesga su vida ingresando a casa en llamas para salvar a su perro

Un hombre del sur de California (EE.UU.) tiene la suerte de estar vivo luego de entrar a su casa, que estaba completamente envuelta en llamas, para rescatar a su querida mascota. El momento quedó registrado en un video que fue compartido a través de Facebook.

José Guzmán manifestó en declaraciones a la reconocida revista estadounidense People que no se arrepiente de haber ingresado al voraz incendio que afectó a varias casas de la localidad de Pala para salvar a su querida pitbull de dos años llamada Gabanna.

"Sabía que algo me podría haber pasado, pero no pasó por mi mente en ese momento. Gabanna es parte de mi familia. Ella ha estado con nosotros en las buenas y en las malas y no podía dejarla allí. Lo haría de nuevo si tuviera que hacerlo", dijo José.

La decisión de José de arriesgar su vida ha sido elogiada por los amantes de los perros en todo el mundo después de que el video del emocionante rescate se volvió viral en las redes sociales. El clip de apenas 49 segundos de duración se compartió en Facebook.



El domingo, José asistía a una barbacoa en la casa de sus padres con su novia Adriana López y sus tres hijas, cuando fue alertado de un incendio en su vecindario. "No pensé que fuera en el mío porque acabábamos de salir, pero decidí comprobarlo", explicó.

Cuando llegó, José se dio cuenta de que el incendio había comenzado en la casa de su vecino, pero en ese momento, su hogar también se vio envuelto en llamas. Fue en ese momento que José también notó que los bomberos se habían quedado sin agua.

José sabía que Gabanna estaba dentro de la casa. "No iba a dejarla morir así", contó. Sin pensarlo, ingresó a su casa en llamas para rescatarla y la encontró escondida en el baño, la única habitación que no estaba en llamas, acurrucada y temerosa debajo del inodoro.

"Corrí a través del fuego y me abrí paso a través del humo hacia la parte trasera de la casa, donde la tenía encadenada", dijo. "Para mí fue difícil quitarle la correa, pero me las arreglé para soltarla y ambos salimos corriendo hacia el camino de acceso".

El dramático momento fue capturado en un video que fue compartido a través de Facebook por el yerno de su casero, Adam Guzmán. En las imágenes, se puede ver a José corriendo a pesar de las protestas de los bomberos. A los pocos momentos, sale corriendo detrás de Gabanna, para asombro de todos los presentes.

Pese a que logró rescatar a su mascota, José resultó herido y sufrió quemaduras de segundo grado en parte de la cara, el brazo y la oreja izquierda, que según contó estaban sanando bien. Gabanna también experimentó quemaduras en la nariz y la pata, y aunque todavía está un poco temerosa, se espera que esté bien pronto.

Tras el incendio, José y su familia han estado viviendo con su hermana Roxana Martínez, quien creó una página para recaudar fondos en GoFundMe para tratar de ayudarlos. Desde entonces, la campaña ha recaudado más de 8,300 dólares.