Un refugio de animales ubicado en Delaware, Estados Unidos, se convirtió en el escenario de una conmovedora historia viral protagonizada por Sky, una perrita mestiza de terrier con otra raza que viene ganándose el corazón de miles de usuarios en Facebook.

Ocurre que el can fue encontrado hace algunos días por representantes de la Delaware Humane Association, institución ubicada en la ciudad de Wilmington y que conecta personas con animales, promoviendo además la adopción.

Ellos contaron a través de su cuenta de Facebook que fueron alertados de la presencia de Sky por los ladridos de algunos de los perros que tienen alojados. Casi inmediatamente, salieron del establecimiento con el objetivo de conocer qué era lo que llamaba la atención de los canes.

Al salir, se toparon con una impactante escena que se viralizó rápidamente en redes sociales como Facebook: un perro con un alarmante cuadro de desnutrición había sido abandonado cerca de la entrada del refugio. Este cargaba una pequeña bolsa que traía un mensaje escrito a mano.

"Por favor, cuiden de Sky. Ella tiene 6 años y es muy amigable. No puedo cuidarla más porque me quedé sin hogar y no pude alimentarla. Ella no está enferma, solamente tiene hambre", había escrito el antiguo dueño del animal.

Los responsables del hallazgo escribieron en Facebook que "si bien tenemos todas las preguntas del mundo, estamos agradecidos de lo que hizo esta persona antes de que fuera demasiado tarde. Esto no debe haber sido fácil para su antiguo dueño".

Se sabe que Sky será sometida a los respectivos exámenes para detectar alguna posible enfermedad. Asimismo, que estará bajo el cuidado del refugio por algunos días para ser ofrecida posteriormente en adopción.