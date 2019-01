Nadie puede negar que los perros tienen diversas ocurrencias que dejan sorprendidos día a día a sus dueños, como el caso de este pequeño travieso. Como se puede ver en una grabación compartida en Facebook, el animal creía que estaba cometiendo el robo perfecto hasta que fue descubierto y su reacción ha dejado a todos al borde de la risa.

En las imágenes se puede ver cómo una manguera es jalada por el jardín sin conocerse quién es el autor de la fechoría. La persona que graba todo con su celular decide seguirle el rastro para saber si era un delincuente, algún vecino o una broma; sin embargo, su sorpresa fue enorme al descubrir de quién se trataba.

Cuando abre la puerta de metal se topa con una gran escena digna de película: un perro border collie estaba jalando la manguera con su hocico, pero lo mejor de todo viene cuando este se da cuenta que es descubierto.

El video viral de Facebook tiene un desenlace inesperado pues el perro creía que su acción iba a terminar exitosamente, pero fue todo lo contrario. Cuando se percata que estaba siendo grabado, solo atina a soltar la manguera que lleva en el hocico y dejar de mover la cola.

Ahí no quedó todo, el rostro del can también merece una mención pues su gesto de ‘oh no, todo salió mal’ es un éxito y motivo por el que la grabación no ha dejado de ser compartida en diversas redes sociales.