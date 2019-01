WUF: Perro escapa de casa y aparece al día siguiente con dos amigos muy peculiares

¿Te imaginas que tu adorada mascota escape de casa y aparezca al día siguiente acompañada de dos amigos? Pues eso fue lo que le ocurrió a una familia de Estados Unidos al encontrar a su perro ‘Bo’, cuyo regreso causó tanta sorpresa a sus dueños que decidieron grabarlo y compartirlo entre sus contactos de Facebook, al punto de volverse viral.

Todo comenzó cuando una noche, el travieso labrador de color negro abandonó la comodidad de su hogar y decidió embarcarse en una aventura para explorar los vastos campos cerca de la propiedad de su familia en Kansas. Este hecho preocupó enormemente a sus propietarios, Kyle y Laura Krier, que pasaron toda la noche buscándolo, informó el portal The Dodo.

Al día siguiente, la dueña de la mascota protagonista del video viral de Facebook recibió la noticia de que un perro que encajaba con la descripción de ‘Bo’ había sido visto jugando en un descampado no muy lejos de su vivienda y su esposo Kyle fue en su camioneta a comprobar si se trataba de él.

Grande fue su sorpresa al ver que, en efecto, sí era ‘Bo’ pero más aún que no se encontraba solo ya que corriendo a su lado se encontraba otro can y una cabra, quienes decidieron acompañarlo en su aventura nocturna. Kyle no podía creer la escena y decidió grabarla para compartirla en redes sociales como Facebook y YouTube.

“¡Hey, cabra! ¿Quieres subirte a mi camioneta también? ¡Vamos, sube! ¡Todos adentro! ¡Vamos, suban! Los llevaré a todos. Ahora tengo una cabra y dos perros en mi camioneta. Vayan atrás y siéntanse como en casa”, se le oye decir a Kyle en el video viral de Facebook.

Resulta que estos animales le pertenecen a sus vecinos Chris y Shawna Huggans, quienes no están seguros si ellos o ‘Bo’ fueron los culpables de llevar a cabo esta aventura. “No hay duda de que los tres son buenos amigos”, señalaron al portal The Dodo.

Afortunadamente, los protagonistas del increíble video viral de Facebook se encuentran sanos y salvos en sus respectivos hogares, aunque se desconocen si se embarcarán nuevamente en otra aventura de este tipo.