WUF: el video de un hombre que le canta a su perro para hacerlo dormir conmueve en Facebook

Un conmovedor video compartido a través de Facebook en el que se ve a un hombre cantándole a su perro para que se duerma ha conseguido cautivar a miles de usuarios en la red social. El protagonista del clip que se ha convertido en viral es el popular cantante de música country Brett Eldredge y su mascota Edgar.

Eldredge no solo es conocido por su música sino también por cuanto quiere a su perro Edgar. Y es que el cantante del género country nunca ha escondido el amor que le tiene a su can, es más, incluso lo ha hecho partícipe de diversas de sus publicaciones en sus redes sociales.

Una de ellas es un video que se está robando el corazón tanto de los seguidores de Eldredge como de los que no lo son. En él se ve al artista estadounidense cantando y abrazando a Edgar, su perro, de la forma más tierna posible. Él le entona la canción You are my sunshine hasta conseguir que el perro se quedé plácidamente dormido.



La publicación de esta grabación se hizo hace aproximadamente un año pero no ha sido hasta hoy que se ha hecho viral en Facebook. Y es que la ternura que desprende no entiende de fechas, y las imágenes son tan conmovedoras que ha llegado al corazón de los cibernautas.