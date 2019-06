WUF: cachorro se niega a compartir juguete con sus hermanos y se desata la ‘guerra’

Pasa hasta en las familias de cuatro patas. Quienes tienen hermanos han vivido esta escena: un juguete nuevo que no es compartido por más que mamá lo pida. Un video de Facebook muestra que esto no es solo típico en los niños, sino también en perros y así quedó comprobado cuando un cachorro salió corriendo y hasta se enfrentó con otros para no prestarlo.

Las imágenes fueron grabadas en medio de la sala de un hogar en Estados Unidos. Más de seis canes de color marrón están alrededor de una pequeña cama hasta que uno de ellos toma el muñeco rojo para no soltarlo nunca más.

En el video de Facebook se puede ver cómo lo tiene bien sujetado en su hocico y por más que sus hermanos lo persiguen por todo el espacio e intentan quitárselo para también jugar, él no cede ni un poquito desatando la ‘guerra’ entre otros.

Los cachorros se abalanzan sobre él, lo corretean, lo arrinconan al mueble, muerden y jalan fuertemente el artículo en disputa, pero nada tiene los resultados deseados: el perro se niega a compartirlo. Sin duda, una historia real de hermanos que ahora es viral.