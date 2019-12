La noche caía, el mar estaba tranquilo y el clima era bastante agradable. Pero esa calma se acabaría cuando tres miembros de la Guardia Costera de Estados Unidos de Fort Myers, en el estado de Florida, notaron algo raro en el agua. Avanzaba lentamente, y parecía hundirse cada vez más. Al acercarse rápidamente en su embarcación, los experimentados oficiales no podían creer lo que estaban viendo.

En ese lugar, a kilómetros de la costa y luchando por mantenerse a flote, un desesperado perro batallaba por su vida. Sin saber a donde se dirigía y buscando la tierra que se hallaba a cientos de metros de su ubicación, al animal se le estaba acabando el tiempo. Pero a los tres rescatistas de la Guardia Costera de Estados Unidos que la vieron no iban a dejar que eso ocurriera y de inmediato iniciaron el rescate.

Moviendo rápidamente su embarcación, interceptaron el camino del perro y cuando lograron acercarse lo suficiente, la tomaron y la subieron a la navío. El rescate fue registrado en un video que fue publicado posteriormente en el Facebook oficial de la Guardia Costera de Fort Myers Beach.

“¡Qué día! Hay una primera vez para todo. Mientras nuestra tripulación se dirigía a su turno nocturno, recibimos una llamada de un perro nadando lejos de la costa de Fort Myers Beach / Bowditch Point”, escribieron en el post publicado a través de Facebook y que se ha vuelto viral entre los usuarios.

“Gracias a la pericia de nuestra tripulación en interceptar navíos no obedientes (NCV) y personas en el agua (PIW), ¡nuestra ‘estrella’ de la noche fue recuperada con éxito y devuelta a su dueña!”, añadieron.

Tras subirla a la embarcación y comprobar que el perro se hallaba en buenas condiciones, se puede escuchar a uno de los rescatistas diciéndole al animal que es “la mejor persona que han rescatado”.

Su próxima misión fue encontrar al dueño del perro. En su placa de identificación se leía el nombre de una clínica veterinaria. Después de hacer algunas llamadas, el can fue identificado como Cash, de 13 años, y se pudo reunir con su familia. “Si no lo hubieran rescatado, hoy no tendríamos un perro, así que estamos muy agradecidos”, dijo el dueño en declaraciones al medio local ABC7.

