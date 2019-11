El emocionante reencuentro entre un perro y su dueña después de tres años separados

Los perros nos quieren mucho más de lo que a veces imaginamos. Por ello, cuando pasamos un tiempo separados de ellos, estos lo notan inmediatamente y se apenan por nuestra prolongada ausencia. De ahí que los reencuentros con los más engreídos del hogar sean siempre tan conmovedores y emotivos. Como el que verás a continuación, que quedó registrado en video y que viene siendo bastante comentado por los usuarios de las distintas redes sociales.

En los últimos días ha circulado por Facebook un video viral de una soldado estadounidense que regresa a casa después de estar tres años fuera. El padre de la mujer registró en video el emotivo reencuentro de esta con Murphy, el perro de la familia. Al comienzo, el simpático can parece no reconocer a la joven y se acerca y se aleja en repetidas ocasiones e incluso le ladra. Finalmente, cuando la acercan a la militar, el perro la reconoce y se vuelve loco de alegría.

“Pensé en Murphy todos los días mientras estuve fuera de casa. Creo que le eché más de menos que a mi familia porque estaba segura de que él no sabía si yo volvería algún día. Cuando no me reconoció al principio fue muy duro, pero cuando descubrió que era yo fue uno de los momentos más felices de mi vida”, contó la protagonista del video.

“No es escándalo, es fiesta canina, solo ellos celebran sin medida el regreso de quien los ama mucho”, comentó uno de los usuarios en el video que se ha difundido a través de las redes sociales. Mientras que otros intentaron hallar una explicación a la demora en reconocer a su dueña: “No reconoció su rostro pero sí su olor, ese no falla con los perros".





