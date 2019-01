WUF: encuentra a un perro temblando de frío y deja boquiabiertos a todos tras realizar inesperado acto

La conmovedora escena protagonizada por un perro y una joven mujer se viralizó rápidamente tras compartirse en redes sociales. La grabación de lo ocurrido llamó la atención de la comunidad de usuarios de Facebook, red social en donde acumula miles de reproducciones.

Como verás, el hecho, registrado en video por una cámara de seguridad ubicada en las afueras de un café de Turquía, nos deja ser parte del preciso instante en que la protagonista del clip aparece en escena sin poder evitar enfocar su atención en un perro recostado sobre el suelo.

Y es que se dio a conocer en Facebook que el can temblaba de frío mientras se acurrucaba en una parte seca de la acera que daba a la entrada del establecimiento. Esto origina que, tras algunos segundos de deliberación, la chica decida dar abrigo al can ofreciéndole una prenda suya.

La filmación subida a Facebook revela que ella se anima a quitarse su bufanda para colocarla sobre el perro como si se tratara de una manta. Todo con el objetivo de que se mantenga caliente ante el imponente clima húmedo que aparenta ser bastante intenso.

El clip fue publicado en Facebook y, desde entonces, ha generado una gran cantidad de comentarios positivos provenientes de internautas que aplauden el noble gesto de Duygu Elma, quien dijo no esperaba recibir ningún elogio por sus acciones.

"No me imaginé que mis acciones recibirían tanta atención. Estoy muy sorprendida por ello. El clima era demasiado frío. Yo simplemente no pude evitarlo cuando lo vi temblando", mencionó la señorita.