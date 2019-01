Esta historia parecía condenada a un final triste. Sin embargo, gracias al ‘poder de Facebook’, tuvo un afortunado desenlace para los protagonistas de esta fábula contemporánea: una mujer de Tenerife y su querido bulldog francés.

La historia de este par se remonta al 2008, cuando una mujer en Tenerife, España, denunció la desaparición de su perrito, un bulldog francés de nombre Cholo que contaba con un chip identificador, pero que aun así no pudo ser hallado.

Una década más tarde, el perro apareció atado en la puerta del refugio de animales K9 de Tenerife. Había sido abandonado allí. En el centro se percataron que el bulldog tenía un identificador y descubrieron que su desaparición había sido denunciada en marzo de 2008.

Las cosas, sin embargo, no resultaron tan fácil. Tenían al perro, tenían al chip, pero el teléfono de contacto asociado al identificador ya no era el de la dueña del can. Es así que el refugio decidió volcarse a Facebook para encontrarla.

“Si recuerdas ver alguna publicación o conoces a su dueña, que sepa que su perrito sigue vivo que está en el K9, su dueña se llama Melania”, dice el mensaje en Facebook del refugio. También se recurrió al idioma inglés para llegar a más personas.

Como era de esperarse, el mensaje en Facebook se viralizó. La gente se mostraba enfurecida por lo que había sucedido con el can y esperaban que pudieran hallarle un buen hogar en caso no hallaran a su verdadera dueña. Sin embargo, el mensaje de la aparición del bulldog llegó a los oídos de Melania, quien rápidamente se trasladó hasta el refugio para recuperar a su perrito. K9 compartió una foto en la red social que los muestra ahora juntos.

Al principio el perrito estaba un poco desubicado. Sin embargo, “poco a poco ya se puso muy contento cuando estaba con su mami, y cómo no, la mami y todos allí muy emocionados y lágrimas por doquier”, precisó el refugio.