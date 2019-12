La alegría que desbordó un perro a la hora de salir a la calle junto a su dueña lo terminó convirtiendo en protagonista de un curioso video viral que acumula más de 350 mil reproducciones en Facebook y otras redes sociales.

Como podrás apreciar en el clip, el can no pudo evitar dar grandes saltos tras dejar su hogar y pasear por un parque. La escena, registrada en video por un testigo, fue publicada en Facebook y no tardó en llamar la atención de los usuarios.

"Simplemente hermoso", "sus saltos demuestran que tiene a la mejor 'madre' de todas", o "eso es exactamente lo que hace mi perro cuando ve que me pongo los zapatos para ir a la calle. Corre y salta como loco hasta que abro la puerta", fueron algunos de los comentarios que generó la grabación.

La publicación acumula más de 18 mil reacciones y 3400 comentarios en Facebook.

