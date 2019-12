Luego de los niños, no hay nada más inocente que un perro. Y es que estos tiernos seres de cuatro patas actúan por instintos, lo que en ocasiones les hace reaccionar de forma hilarante, tal como le ocurrió al protagonista del video de Facebook que estás por ver.

Como podrás apreciar en la grabación, el can intentó cruzar la puerta de un cachorro sin imaginar que esta era demasiado pequeña para él. Tras quedarse atascado, el animal intentó salir rápidamente, lo que causó la destrucción total del accesorio.

El hecho fue registrado en video por el dueño del perro y publicado posteriormente en Facebook, en donde desató las carcajadas de la mayoría de usuarios; sin embargo, hubo quienes criticaron la escena afirmando que no era necesario que el can pase ese gran susto.

"Verlo bajar moviendo su cola y que pase a estresarse de un momento a otro no me pareció divertido para nada" o "no le veo lo divertido. El animal pudo haber salido lastimado seriamente", fueron algunas de las reacción que dejó el clip subido a Facebook.

La publicación acumula más de un millón de reproducciones y 34 mil reacciones en Facebook.

