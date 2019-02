Decenas de usuarios de Instagram no consiguieron ocultar su emoción al ver una escena protagonizada por un perro, de raza dachshund, y un rechoncho pato. Esta grabación ya ha sido reproducida en más de 128 mil oportunidades.

El clip, que dura menos de medio minuto, muestra a los dos animales jugueteando alegremente en un mueble. La persona que está registrando la escena, posiblemente con su móvil, sostiene al ave delicadamente.

La situación, que fue subida a Instagram hace unos días, se convirtió en blanco de no pocas respuestas. Varios cibernautas afirmaron que ambos seres poseen un vínculo muy fuerte.

"Ya quisieran muchas personas contar con amigos así", "El perro y el pato no suelen establecer relaciones muy profundas. He visto en muchas ocasiones que, en las granjas, los canes solo se dedican a molestar a los patos y gallinas" y "El dueño de los animalitos es muy afortunado. No es frecuente tener a dos amigos como mascotas", fueron algunos de los comentarios.

Hay que mencionar que el material, que ha sido compartido también por otras cuentas, fue difundido en Instagram por @loulouminidachshund. En este perfil se puede ver el día a día del can, llamado 'Loulou'.