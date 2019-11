Perú vuelve a estar en boca de todos y esta vez gracias a un hermoso bulldog llamado ‘Thor’ que se coronó como el máximo vencedor en el tradicional espectáculo ‘National Dog Show’ de Estados Unidos, hasta donde llegó a participar acompañado de su dueño, el peruano Eduardo Paris, quien lo calificó como un “perro dulce y muy atlético”. El video de su ‘coronación’ es viral en YouTube .

El can de dos años, se convirtió el último jueves en el ganador del prestigioso premio ‘Best in Show’, superando a más de 2 mil animales de 193 razas distintas.

‘Thor’, que pesa 60 libras (poco más de 27 kilos), fue descrito por el juez David Frei, como un “hermoso galán canino”. El copresentador de la NBC y miembro del American Kennel Club agregó que así como lo ven, tiene un “gran temperamento”.

El can se alzó como ganador del grupo no deportivo. Luego se enfrentó a otros seis ganadores para así reclamar el título de ‘Best in Show’.

Durante la transmisión de NBC del programa anual, que también se puede ver en YouTube, ‘Thor’ superó a un Havanese del Toy Group (fue el subcampeón, actualmente está clasificado como el perro de exhibición número 1 del mundo), un Golden Retriever del Sporting Group, un Old English Sheepdog del Herding Group, el Siberian Husky del Working Group, el Soft Coated Wheaten Terrier del Terrier Group y el Pharaoh Hound del Hound Group. ¡Todo un ganador!

El dueño de Thor, el peruano Eduardo Paris, quien también tiene una cuenta en Instagram donde comparte hermosas imágenes de su perro, se emocionó tanto al enterarse de la noticia que se tiró al suelo para abrazarlo y llenarlo de besos.

“Él ha sido un perro que lo ha dado todo por mí. Yo amo a este perro y eso es todo para mí”, dijo Paris a NBC. Luego llegaron cientos de felicitaciones en los comentarios de sus fotos en redes sociales y es que todos cayeron rendidos ante los encantos del vencedor de este 2019.

El ‘National Dog Show’, es un espectáculo que se celebra desde el 1933 en los Estados Unidos y es visto por más de 20 millones de personas. Se transmite después del Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy cada año por NBC. Este evento destina lo recaudado a varias causas benéficas relacionadas a perros.