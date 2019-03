El amor hacia un perro se puede demostrar de muchas maneras, como lo que hizo una familia de Filipinas que decidió celebrar el cumpleaños de su mascota, a quien consideran como un miembro más e importante; sin embargo, lo curioso de todo esto es que el can terminó impactando a los presentes con su reacción en ese momento. El hecho quedó registrado en un video que fue posteriormente compartido en YouTube , donde se volvió viral.

Según se lee en la descripción de la publicación realizada en la red social, el perro llamado Wiwo estaba cumpliendo su primer año de vida, en compañía de sus dueños que lo adoran y que se habían preocupado en decorar un ambiente de su casa con globos y hasta con una imagen grande de un can animado.

La torta para el cumpleañero no podía faltar. Precisamente, este postre estaba siendo sostenido por un joven que, de acuerdo al clip viral de YouTube, quería que el can soplara la vela que llevaba insertada y que estaba encendida.

Él le acercó en todo momento la torta para que pudiera efectuar dicha acción, pero el can no entendía lo que pasaba. Tal y como se observa en las imágenes difundidas en YouTube, tuvieron que pasar unos cuantos segundos para que este finalmente optara por soplar la vela, hecho que causó emoción en los presentes, pues no esperaron que fuera de capaz de hacerlo.

Miles de usuarios de YouTube quedaron maravillados con la escena y recalcaron que no cabe duda que “la familia ama de verdad a su perro".

El video de aquel momento ya cuenta con más de 53 mil reproducciones en YouTube. Todo un viral que no puedes dejar de ver.



