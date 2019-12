Cuando un perro comparte mucho tiempo con su dueño puede llegar a entender ciertas palabras a la perfección. Precisamente, un can que vive en Indiana, Estados Unidos , lo demuestra en un video compartido en YouTube , donde su amo le pide que le quite los calcetines y este lo hace sin ningún problema. El video, que se volvió viral en la red social , no deja de divertir a los usuarios por su peculiar contenido.

La grabación nos permite apreciar que el hombre, estando echado en un mueble, decidió realizar un pequeño truco con su mascota, a modo de dejar en claro que entiende lo que dice.

Es así como, de acuerdo al viral de YouTube , este le pide a su perro que por favor le quite los calcetines. El can, al escucharlo, no lo dudó y con su hocico empezó a jalar uno por uno hasta que por fin logró completar la ‘misión’.

Al ver que su mascota hizo todo bien, el sujeto lo felicitó y posteriormente compartió el momento en la plataforma , donde miles de usuarios quedaron maravillados con el comportamiento del animal.

Tras recibir reacciones positivas por parte de los cibernautas, el clip comenzó a ganar una gran cantidad de reproducciones, al punto de convertirse en todo un viral de YouTube .

