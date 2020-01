En ocasiones, los perros, además de encariñarse con personas, pueden llegar a hacerlo con ciertas cosas inimaginables en primera instancia. Dicho esto, un video de YouTube se volvió viral rápidamente porque ahí aparece un can que ‘demuestra’ que su ‘mejor amigo’ es un oso de peluche. El momento, que ha dejado a muchos usuarios sorprendidos, fue registrado en una casa ubicada en New York, Estados Unidos .

Resulta que el protagonista de este clip se llama ‘Tyson’ y él se encontraba echado cómodamente en un mueble de la sala de la vivienda, cuando de pronto su dueña se le acercó y notó que no estaba solo.

De acuerdo a la publicación compartida en YouTube , la mujer se percató que su can se encontraba descansando en compañía de un oso de peluche, que sujetaba con una de sus patas, como si lo estuviera abrazando.

La escena, de inmediato, le pareció muy llamativa y por eso no dudó en sacar su cámara para poder registrar todo. Instantes después, comenzó un pequeñísimo interrogatorio que dejó a más de uno con la boca abierta.

Y es que ella le preguntó quién era su mejor amigo y, sin pensarlo, el animal atinó a mirar rápidamente al oso de peluche, como si estuviera respondiendo su consulta, tal y como se puede apreciar en el clip viral de YouTube .

Pero ahí no quedaría todo, pues la mujer, sorprendida con su accionar, le dijo que le dejara ver al peluche, sin imaginar que el can levantaría una pata para cubrir la cara del oso, en señal de que no quería.

El video protagonizado por el perro, debido a su contenido, generó múltiples reacciones en los usuarios de YouTube , quienes no podían creer que un animal pudiera tener un comportamiento similar.

Te puede interesar