WUF: la increíble ‘ayuda’ que recibe un perro al querer ingresar a una casa

Hay videos que llegan a impregnarse en la memoria de miles de usuarios por el singular contenido que poseen. Precisamente, un viral que ha aparecido en YouTube , apunta a ir por ese camino debido a que muestra la increíble ‘ayuda’ que recibe un perro al querer ingresar a una casa en Tailandia .

El material compartido en la mencionada red social inicia mostrándonos que el can deseaba con muchas ansias ingresar a la vivienda; sin embargo, había rejas muy estrechas que no le permitían el acceso fácilmente.

En vista de la dificultad que tenía en ese momento, el animal optó por pararse en dos patas para ganar impulso y poder pasar por la abertura que había entre cada fierro.

Un gato que estaba en la casa se percató de su accionar y corrió rápidamente hacia donde estaba el perro, quien solo pudo introducir, en primera instancia, la mitad de su cuerpo, dejando sus patas traseras afuera y levantadas a raíz de la posición incómoda en la que se encontraba, según el clip de YouTube.

Por más de que el can se esforzaba por ingresar en su totalidad, no lo conseguía, hasta que el minino presente decidió ‘ayudarlo’ empujándolo ligeramente con sus patas.

Si bien el felino no lo hizo con mucha fuerza, su comportamiento motivó al perro a seguir luchando por lograr su objetivo, cosa que tras varios segundos pudo hacer.

En la plataforma, no faltaron los comentarios de internautas indicando que si el gato no hubiera aparecido en ese momento, probablemente el can se quedaba atorado entre las rejas, por lo que su participación fue “muy importante” para el desenlace del viral.