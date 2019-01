WUF: joven finge que está triste y sus dos perros reaccionan de la manera más tierna posible

Demostraron que se preocupan por ella. Un video viral de YouTube ha llamado la atención de todos porque se aprecia cómo dos perros reaccionan de la manera más tierna posible al ver que su dueña está ‘triste’. El momento fue registrado en una casa ubicada en la ciudad de Layton, Utah, Estados Unidos (USA).

Según la publicación realizada en YouTube, Olivia Anderson estaba decidida a hacer un ‘experimento’ con sus mascotas que consistía en fingir tristeza tanto en su rostro como en la propia postura de su cuerpo para saber el comportamiento que los canes tendrían cuando realmente ella pase por un mal momento.

Es por esa razón que, de acuerdo al clip viral de YouTube, la dueña de los perros aparece en primera instancia sentada en el piso y pegada a la pared, con la mirada hacia abajo, como si estuviera llorando tras recibir una mala noticia.

Ello no pasó desapercibido por su perro de nombre Saige y de raza golden retriever, quien se acercó inmediatamente a su dueña para darle cariño y tratar de animarla, tal y como se aprecia en las imágenes difundidas en YouTube.

La grabación viral nos permite ver que en otro momento, dicho can repitió su accionar cuando la vio en otro lado con una postura similar, dejándole en claro que estará a su lado en los momentos difíciles. Pero él no fue el único que actuó de esa manera, pues Olivia también tiene un pastor alemán llamado Bane, quien no se quedó atrás al demostrar más adelante todo el amor que siente por ella cuando se percató que lucía ‘triste’.

A poco para que finalice el video viral de YouTube se puede observar claramente que la dueña decide aplicar dicho ‘experimento’ justo cuando están los dos animales juntos, y al igual que en las anteriores veces, recibió todo el afecto posible de ellos, ocasionándole una gran alegría.

“Qué hermoso, sus perros son muy amorosos”, “no cabe duda que ellos tienen a su dueña en un altar, la adoran”, “me derrito, el video es demasiado tierno”, son algunos de los miles de comentarios que podemos encontrar en la publicación de YouTube.



