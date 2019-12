En YouTube hay diversos videos protagonizados por perros que llaman la atención por su particular contenido. Precisamente, un clip está en boca de todos porque muestra la singular expresión que tiene un can al ser acariciado por su dueña. La escena, al aparecer en la red social, no tardó en volverse viral, impactando en muchas partes del mundo, como Estados Unidos, México, España, Argentina y Colombia.

Tal y como podemos apreciar en las imágenes difundidas en la plataforma, el mencionado animal se encontraba sentado en lo que sería un ambiente de su hogar, mientras recibía las caricias de su ama.

Lo llamativo de todo esto es que el perro, al sentir las manos de la mujer sobre su cara, empezó a realizar muecas, abriendo exageradamente su hocico para luego sacar la lengua y al mismo tiempo fruncir el ceño, según el video viral de YouTube.

“Es su manera de sonreír, es un can hermoso”, “qué dulce, me gustaría acariciarlo”, “es increíble, me alegró el día”, son algunos de los miles de comentarios que realizaron los usuarios en la publicación de la red social.

La grabación ha llamado tanto la atención que ya acumula más de 15 mil reproducciones en YouTube. Sin duda todo un viral que no debes dejar de ver.

