WUF: la insólita reacción de un perro tras recibir caricias de su dueño

Un perro se ha ‘robado’ la atención de miles de usuarios de YouTube al aparecer en un video viral donde se aprecia la insólita reacción que tuvo tras recibir caricias de su dueño. Todo ocurrió en una casa ubicada en Londres, Inglaterra .

Según podemos observar en las imágenes difundidas en YouTube, el mencionado can estaba recostado en la cama de una habitación de la vivienda junto a su dueño, quien le acariciaba su pecho por un momento.

El perro lucía muy tranquilo y cómodo con ello, y todo parecía ser una escena común en la que una persona tiene muestras de afecto con su mascota; sin embargo, en el momento en que el muchacho dejó de acariciarlo y alejó su mano de él, ocurrió algo que ha impresionado a los cibernautas de YouTube.

Resulta que el can, al percatarse que ya no iba a recibir más cariño de su dueño en ese instante, alzó rápidamente una de sus patitas para traer de regreso su mano, en señal de que no quería que el muchacho deje de acariciarlo.

Dicho comportamiento del animal se repitió a lo largo de la grabación difundida en YouTube, pues el joven continuaba alejando su mano de él, pese a que sabía que al perro le ‘encanta’ recibir caricias.

El video, debido a su contenido, no tardó en volverse viral en YouTube, donde ya cuenta con una gran cantidad de reproducciones. No puedes dejar de verlo.



