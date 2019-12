Los perros a veces se comportan como niños, al punto de que en ocasiones se muestran reacios con la higiene personal. Pero esa afirmación no aplica para todos, pues un can llamado ‘Maui’ y que vive en Las Vegas, Nevada ( Estados Unidos ), deja en claro en un video viral de YouTube que disfruta cada vez que le cepillan los dientes. La escena no deja de sorprender a los usuarios de la popular plataforma .

En la mencionada grabación se ve claramente como el animal se mantiene tranquilo mientras su dueño le sostiene su hocico y con un cepillo le limpia los colmillos que tiene.

Durante todo el clip de YouTube , el perro solo mueve sus ojos y nunca se muestra asustado, sino todo lo contrario, disfruta del momento, pues sabe que su amo solo quiere su bien y por eso le cepilla.

“Qué adorable can, quiero uno así”, “la cara que pone me da mucha risa”, “no pensé que habría un video similar, qué divertido”, son algunos de los miles de comentarios que hicieron los usuarios al ver la publicación en la red social .

El clip en cuestión apenas dura 21 segundos y no deja de llamar la atención de un gran sector de la comunidad de YouTube , hecho que se ve reflejado en la gran cantidad de reacciones y reproducciones que tiene.

