Hay muchas personas que consideran que un perro es un integrante más de la familia, llegando a ser visto incluso como un pequeño niño que, como todos, suele hacer travesuras cuando no hay un adulto cerca. Precisamente, un video de YouTube apunta a reafirmar lo dicho inicialmente, pues muestra cómo un can llamado ‘Melcocha’ y que reside en Quito, Ecuador, realiza algo que supuestamente no debe hacer, y mucho menos cuando no está su dueña. La escena registrada no tardó en volverse viral.

Resulta que en la mencionada grabación se aprecia el momento exacto en que el perro está echado cómodamente en una cama, pero no es ni la suya ni mucho menos de cualquier persona, sino de su ama, quien para variar, no le suele gustar que el animal esté encima de ningún mueble.

“A mi mamá generalmente no le gusta que mi perro esté en su cama u otros muebles, aunque cuando se va, mi perro decide hacer exactamente eso porque es muy juguetón”, se puede leer al comienzo de la descripción de la publicación viral de YouTube.

Dicha persona que comenta sobre la escena aseguró que el video compartido en la mencionada plataforma corresponde a instantes después de que su madre se fue de la casa. Además, aseguró que el can “pasó el mejor momento de su vida”, cosa que, al parecer, puede ser, puesto que actúa como si disfrutara estar echado en esa cama.

“Este video fue filmado poco después de que mi madre se fue y escuché a mi perro correr a su habitación con alegría. Fui lentamente a la habitación de mi madre solo para encontrar lo que se muestra en mi video, mi perro pasó el mejor momento de su vida en la cama de mi madre e incluso respondió a mi risa sutil con una acción más intensa de mover la cola. El resultado fue un video graciosamente lindo del que estoy muy orgulloso. El nombre de mi perro es ‘Melcocha’”, concluyó.

Diversos usuarios de YouTube, al ver el video viral, sostuvieron que el accionar del can es muy tierno, y que por más travieso que pueda llegar a ser para algunos, les gustaría tener una mascota igual porque consideran que “hace algo sano” y “no demuestra ser destructor”, solo busca “descansar”.

