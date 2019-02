WUF: la ‘sonrisa’ de un perro mientras duerme plácidamente en un automóvil

En YouTube se compartió un video que no tardó en volverse viral porque muestra la llamativa expresión que tiene un perro mientras duerme plácidamente en el interior de un automóvil. La escena ha generado múltiples reacciones en los cibernautas que residen en España , México , Colombia y Argentina .

Según la descripción de la grabación difundida en YouTube, el can llamado Rocky se había ido de paseo a la playa junto a sus dueños, y tras haber pasado un lindo momento juntos, todos estaban regresando a casa.

Es ahí donde se ve claramente que, producto del cansancio que sentía, el perro se quedó profundamente dormido mientras estaba recostado a la puerta del vehículo. Si bien en el clip viral de YouTube se aprecia que también hay otro can descansando, Rocky es el que terminó llamando la atención por la expresión que tenía.

Al parecer, era tanta la felicidad del animal que cayó en un profundo sueño teniendo una ‘sonrisa’ en el rostro, como si se hubiera divertido completamente en la playa, tal y como se observa en la publicación realizada en YouTube.

El video, debido a su contenido, ha impresionado bastante a miles de usuarios de YouTube en todo el mundo, llegando a ser muy comentado en países como España, México, Colombia y Argentina.

Dichos cibernautas, en su gran mayoría, sostuvieron que la escena es “demasiado tierna” y que no cabe duda que “el perro es muy feliz con la vida que lleva”. A su vez, señalaron que tal vez el can, en ese momento, “estaba teniendo un sueño bonito”. Si aún no ves el clip viral de YouTube, no te preocupes, aquí lo podrás mirar.



