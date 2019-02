WUF: perro cautiva a miles de personas por su singular manera de 'ejercitarse' en una trotadora

Si creías que los perros no pueden llevar una vida fitness, este video viral de YouTube podría hacerte cambiar de opinión porque muestra la particular manera en que un can se ‘ejercita’ en una trotadora. La impactante escena fue registrada en una casa ubicada en Utah, Estados Unidos (USA).

De acuerdo a la publicación realizada en YouTube, al curioso animal no parece incomodarle caminar en la mencionada máquina, pues lejos de detenerse e irse, continúa dando pasos.

Por si fuera poco, algo también llamativo de la escena es que el perro, según el clip viral de YouTube, en ningún momento dejó de ladrar mientras estaba en la trotadora, un acto que no pasó desapercibido por los usuarios.

Precisamente, en los comentarios, los cibernautas de YouTube señalaron que eso podría considerarse como una especie de motivación que él mismo se hace para continuar con el ejercicio.

Más allá de dicha especulación, lo concreto es que el video no ha dejado de impresionar en la red social debido a su contenido y en poco tiempo ha acumulado una gran cantidad de reproducciones en YouTube.



