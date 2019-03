WUF: perro se convierte en el ‘héroe’ de otro can al ayudarlo a salir de una jaula

Dicen que las verdaderas amistades están en los momentos más difíciles y no solo en los buenos, y tal parece que un perro de Vietnam lo sabe muy bien, pues al ver que otro can necesitaba ayuda para salir de su jaula no dudó en ir al rescate, como todo un ‘héroe’. La llamativa escena viral fue compartida en YouTube.

A raíz de que son tan unidos, el animal no podía aceptar el hecho de que su compañero de aventuras estuviera encerrado y es por eso que agotó esfuerzos para poder liberarlo.

Si bien había una persona presente, esta decidió no interferir y solo se dedicó a grabar lo que ocurría. Precisamente, en las imágenes que registró y que fueron difundidas en la red social, se ve cómo el can que se encontraba afuera intentaba abrir con su boca la puerta de la jaula.

Dicho accionar se le complicó más de lo pensado; sin embargo, nunca se rindió y al cabo de varios segundos finalmente pudo lograr su cometido.

Cuando por fin estuvieron juntos, ambos se saludaron afectuosamente, demostrando la buena relación de amistad que mantienen y que ha conmovido bastante en YouTube.