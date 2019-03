WUF: perro extraña tanto a su dueña que ‘habla’ con ella por teléfono cuando no la tiene cerca

Un video de YouTube ha emocionado hasta las lágrimas a miles de usuarios debido a que muestra cómo un perro extraña tanto a su dueña que ‘habla’ con ella por teléfono cuando no la tiene cerca. La escena viral no deja de ser comentada en diversos países como España , México , Colombia y Argentina .

Según la grabación compartida en YouTube, el can llamado Stanley no soportaba el hecho de que su ‘madre’ se haya ido a trabajar y que por ende no estuviera en casa.

La tristeza lo invadía porque quería su compañía. Es ahí donde entró en escena su otro dueño, quien al verlo, decidió agarrar un celular y llamar a la mujer para que el perro pueda conversar con ella, al menos por un instante.

Cuando ella contestó, Stanley no sabía qué decir; sin embargo, instantes después comenzó a aullar, de acuerdo al clip viral de YouTube.

La situación se puso más emotiva aún en el momento en que la mujer le dijo que lo amaba, pues el can aparentemente entendió sus palabras y continuó aullando por un largo rato.

El video, a pesar de que fue publicado en el 2010, no deja de emocionar a miles de usuarios de YouTube, llegando a ser muy comentado en diversos países como España, México, Colombia y Argentina.

Actualmente, el clip ya cuenta con más de nueve millones de reproducciones. Si todavía no ves la publicación viral de YouTube, no desesperes, aquí te la dejamos.



Si te llamó la atención este video, no puedes dejar de ver el momento en que un cuervo intentó detener la pelea entre dos gatos de una singular manera.