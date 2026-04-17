WUF: Alas de Esperanza: La misión que ahora también cruza los cielos por los que no tienen voz

Una misión con historia

El programa “Alas de Esperanza” nació en el 2013 como la respuesta estratégica de la Fuerza Aérea del Perú ante una realidad geográfica compleja. Desde hace más de una década, la FAP utiliza su flota para conectar los rincones más inaccesibles del país, llegando a comunidades donde el mapa parece detenerse. Lo que comenzó como una iniciativa de apoyo social se ha consolidado como el puente aéreo más importante para miles de peruanos que, por falta de infraestructura, viven aislados de los servicios básicos.

Para que este tipo de misiones sean posibles, el rol de la FAP es determinante: ellos ponen el “músculo” y la logística de gran tonelaje. Mientras que por tierra el acceso a zonas remotas puede ser una odisea de días o incluso semanas, el uso de aeronaves permite trasladar toneladas de suministros y personal especializado en cuestión de horas. En esta alianza, la Fuerza Aérea garantiza que la falta de carreteras no sea un obstáculo para la solidaridad, poniendo su capacidad operativa al servicio de las causas que requieren una respuesta inmediata y efectiva.

El trabajo de campo es el corazón de la ayuda: aquí, el equipo de "Alas de Esperanza" durante una de las jornadas del 2025 en Acosvinchos. Este año, volvemos a encender los motores para que la ayuda no se detenga y siga llegando a los rincones más profundos del Perú.

Una alianza por el desarrollo

La Fuerza Aérea del Perú no sólo custodia el cielo nacional, sino que a través de su programa Alas de Esperanza, se ha convertido en el soporte logístico vital para las poblaciones más aisladas del país, acumulando trece años de misiones que transforman vidas. En esta ocasión, se suma WUF, la organización peruana que desde 2015 lidera la construcción de un mundo mejor para los perros en estado de abandono. Juntos, aprovechan el alcance de la aviación militar y la experiencia en bienestar animal para demostrar que la salud de una comunidad es integral, uniendo esfuerzos para que el auxilio llegue a donde los caminos terrestres aún no lo permiten.

La pieza que falta: Buscamos aliados locales

El éxito de aterrizar en zonas de difícil acceso no depende solo del avión, sino de quienes ya están trabajando en el terreno. Por ello, iniciamos la búsqueda de rescatistas, albergues o líderes comunales en Ocobamba (Cusco) para nuestra intervención de mayo, pero también extendemos el llamado a las regiones que visitaremos el resto del año: Yurua en Ucayali (junio), Moho en Puno (agosto), Matapalo en Tumbes (septiembre), y los operativos finales en Colquepata (Cusco) y Andrés Avelino Cáceres (Ayacucho) durante octubre y noviembre. Necesitamos tejer esta red de contactos locales desde ahora para asegurar que, la logística de la FAP llegue a cada destino, los puntos de atención ya estén organizados y los recursos lleguen directamente a los animales más vulnerables.

Si vives en alguna de estas zonas, conoces a alguien que dedique su vida a proteger animales allí o formas parte de una organización local, comunícate al correo electrónico equipo@wuf.pe . Tu información es el eslabón que nos permite completar esta misión. Ayúdanos a conectar cada destino del calendario con los aliados que sus animales necesitan.

Marcas que dejan huella

El avión tiene el espacio, pero necesitamos llenarlo de ayuda tangible. Invitamos a las empresas y marcas que compartan nuestra visión a sumarse como aliados estratégicos de esta misión en Ocobamba y las próximas en calendario. Ya sea a través de donaciones de alimento, medicinas veterinarias o suministros de primera necesidad, su aporte es lo que permite que el despliegue de la FAP se traduzca en bienestar directo para la zona. Si tu organización quiere ser parte de este vuelo histórico, escríbenos a ayuda@wuf.pe para coordinar los detalles y despegar juntos.