WUF: Canela: La historia de resiliencia que busca un final feliz frente al cáncer.

Relato de un rescate: La batalla oncológica de Canela

Canela es una perrita de 5 años que personifica la resistencia pura. Fue rescatada en un estado crítico: había sido atropellada, no podía mover sus patas traseras y, trágicamente, perdió a los nueve cachorros que llevaba en su vientre. Contra todo pronóstico y gracias a un intenso tratamiento de láser, ella nos dio una lección de vida al volver a caminar. Pero justo cuando pensábamos que la etapa más dura había quedado atrás, un diagnóstico oncológico nos golpeó de nuevo: Canela tiene un fibrosarcoma de grado 3.

Aunque ya ha superado cuatro cirugías con una entereza admirable, la batalla todavía no está ganada. Su fuerza es increíble, pero sus ganas de vivir no bastan para vencer a un cáncer tan agresivo; hoy necesitamos unir esfuerzos para costear las quimioterapias que le faltan. Canela ha luchado demasiado para llegar hasta aquí, y lo único que queremos es darle la oportunidad de tener, por fin, esa vida plena y sin dolor que tanto se ha ganado.

Según comenta Carmen Rodriguez, líder de ayuda de WUF, este esfuerzo es decisivo:

“Se trata de una perrita que ya ha pasado por mucho dolor, y esta representa su última oportunidad. El albergue ha llegado a su límite en gastos, por lo que hoy más que nunca necesita de nuestro apoyo para tener el final feliz que merece.”

Las cicatrices son las marcas de una guerrera que se niega a rendirse. Canela sigue en una de sus batallas más difíciles y, aunque el camino es largo, su mirada nos dice que vale la pena cada esfuerzo





¿Cómo ayudar a Canela? Únete a la colecta para vencer su diagnóstico de cáncer.

Para que Canela pueda completar su tratamiento oncológico y vencer finalmente al cáncer, necesitamos sumar esfuerzos de manera inmediata. Cada aporte, por pequeño que sea, nos acerca un paso más a cubrir el costo de sus quimioterapias y medicinas especializadas. Puedes apoyar directamente a través de Yape o Plin al número +51 915 169 875 y poner como asunto Fuerza Canela.

Asimismo, puedes convertirte en padrino oficial a través del siguiente enlace: https://www.wuf.pe/clubwuf. Tu solidaridad es la pieza que falta para que esta valiente guerrera reciba el alta definitiva. Es importante recordar que todo lo recaudado hasta este 15 de abril, ya sea a través de nuevos apadrinamientos, donaciones voluntarias o incluso si decides aumentar tu plan actual en Club WUF, será destinado íntegramente a cubrir sus quimioterapias y cuidados oncológicos.

Transformar el dolor en segundas oportunidades

Detrás de cada rescate como el de Canela, existe el compromiso incansable de WUF, una comunidad que nació para transformar la realidad del abandono en el Perú. Al apoyar a WUF, no solo estás financiando un tratamiento médico; estás defendiendo el derecho de cada perro a tener un hogar y recordándonos que, con voluntad y empatía, siempre es posible cambiar una historia de dolor por una de esperanza.

Para quienes aún dudan sobre abrirle las puertas a un animal con un pasado difícil, en palabras de Carmen Rodriguez:

“Adoptar es una experiencia transformadora. A pesar de todo, estos perritos no pierden la capacidad de confiar ni de amar; solo esperan un hogar donde los respeten. Adoptar es cambiar una vida... y también la tuya.”

Desde WUF, queremos invitarte a ser parte del cierre de esta historia de superación; tu apoyo es la oportunidad que ella necesita para terminar su batalla y disfrutar, por fin, de la vida tranquila y saludable que tanto ha luchado por conseguir.