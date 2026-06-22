WUF: Celebrando a los papás de cuatro patas: Planes perfectos y maratón de películas para festejar el Día del Padre en casa

El concepto de familia ha evolucionado y hoy en día el rol de los “papás perrunos” es más fuerte que nunca. Cuidar, educar, proteger y velar por el bienestar diario de una mascota es una muestra pura de amor y responsabilidad que merece ser reconocida. Este Día del Padre es la excusa perfecta para dejar de lado la rutina urbana y regalarle un momento especial a ese tutor que lo da todo por su engreído de cuatro patas. Festejar en la calidez del hogar no solo refuerza el vínculo entre ambos, sino que se convierte en el plan ideal para consentir al verdadero rey de la casa: tu perro.

Maratón perruna: Películas y series con protagonistas de cuatro patas

Preparar la canchita (y unos snacks aptos para wufs) es el primer paso para disfrutar de estas entrañables historias donde los perros demuestran por qué son los mejores amigos del hombre:

Siempre a tu lado, Hachiko (Película): Un clásico indiscutible que retrata la lealtad inquebrantable de un perro de raza Akita hacia su dueño. Es la opción ideal para conmoverse en familia y abrazar muy fuerte a tu mascota mientras ven la pantalla.

Un clásico indiscutible que retrata la lealtad inquebrantable de un perro de raza Akita hacia su dueño. Es la opción ideal para conmoverse en familia y abrazar muy fuerte a tu mascota mientras ven la pantalla. La razón de estar contigo (Película): Una hermosa e inspiradora historia que narra la vida de un perro a través de sus múltiples reencarnaciones, buscando siempre cumplir su propósito: proteger y acompañar a los humanos que ama en diferentes etapas de su vida.

Una hermosa e inspiradora historia que narra la vida de un perro a través de sus múltiples reencarnaciones, buscando siempre cumplir su propósito: proteger y acompañar a los humanos que ama en diferentes etapas de su vida. Benji (Película): Una aventura moderna perfecta para todas las edades. Sigue los pasos de un astuto y valiente perro mestizo que se convierte en el héroe de su nueva familia al rescatar a dos hermanos que se encuentran en peligro.

Planes caseros para consentir a papá y a su mascota

Si prefieren mantener el festejo dinámico y entretenido dentro del hogar, existen excelentes alternativas para pasar un día inolvidable:

Sesión de spa y masajes: Dedica un momento de la tarde a consentir a tu perro con un buen cepillado y masajes relajantes en zonas como el cuello y detrás de las orejas. Esto reduce sus niveles de estrés y los une muchísimo más.

Dedica un momento de la tarde a consentir a tu perro con un buen cepillado y masajes relajantes en zonas como el cuello y detrás de las orejas. Esto reduce sus niveles de estrés y los une muchísimo más. Cocina colaborativa (Pet-friendly): Prepara unos bocaditos caseros horneados usando ingredientes saludables y aptos para ellos, como puré de camote, avena o plátano. Ver su emoción al probarlos será el mejor regalo para papá.

Prepara unos bocaditos caseros horneados usando ingredientes saludables y aptos para ellos, como puré de camote, avena o plátano. Ver su emoción al probarlos será el mejor regalo para papá. Sesión de fotos temática: Armen un pequeño espacio en la sala con buena luz natural, busquen accesorios divertidos combinados (como pañoletas o polos del mismo color) y capturen retratos espontáneos que queden como un hermoso recuerdo de este día.

El mejor regalo es cambiar una vida: Adopta en WUF

Celebrar la paternidad perruna es honrar el cuidado, la paciencia y la protección que les brindamos a nuestros compañeros de vida. Si este Día del Padre estás buscando experimentar ese amor incondicional por primera vez o deseas agrandar la manada, te invitamos a ingresar a nuestra plataforma oficial https://www.wuf.pe/adoptawuf . En WUF se promueve la adopción responsable y se cuenta con muchos perritos que sueñan con encontrar a ese papá ideal que los llene de mimos, los acompañe en sus aventuras y les dé el hogar seguro que tanto se merecen. ¡Anímate a cambiar una historia este mes!