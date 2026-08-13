WUF: Científica del Sur y WUF renovaron su alianza estratégica 2026 e iniciaron campañas de salud en albergues

Un convenio que une la formación profesional y la causa social

Con el objetivo de seguir promoviendo el bienestar animal y generar oportunidades de aprendizaje con impacto social, WUF y la Universidad Científica del Sur renovaron su alianza estratégica para este 2026.

A través de este convenio interinstitucional, ambas organizaciones trabajarán de manera conjunta en el desarrollo de campañas de salud animal, jornadas de voluntariado, actividades de sensibilización, visitas a albergues y diversas iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida de perros y gatos en situación de vulnerabilidad. Asimismo, esta alianza permitirá que los estudiantes de la universidad participen activamente en campo, fortaleciendo su formación profesional mientras contribuyen directamente a una causa social.

“Para nosotros el convenio es sumamente importante porque nos permite fortalecer una relación y un vínculo en el que venimos trabajando hace un tiempo, contribuyendo con la noble tarea que realiza WUF. Además, le muestra a nuestros alumnos una realidad totalmente diferente, dándoles la oportunidad de conocer, apoyar, aprender y practicar en campo, contribuyendo de manera conjunta a responder a una problemática latente en nuestro país”, destaca Verónica Carrasco, docente de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Científica del Sur y responsable del área de Responsabilidad Social Universitaria.

Primera campaña del año: 100 animales atendidos en Chilca

Como parte de las primeras actividades ejecutadas en el marco de esta colaboración, el pasado sábado 6 de junio se llevó a cabo la primera campaña de desparasitación del año, desplegada en dos albergues ubicados en el distrito de Chilca.

Gracias al trabajo coordinado del equipo veterinario y los voluntarios involucrados, se logró realizar la desparasitación interna de 100 animales, contribuyendo de forma directa a la prevención de enfermedades parasitarias y al cuidado integral de su salud. De igual manera, 25 perritos recibieron atención y limpieza profunda de oídos, un procedimiento fundamental para prevenir infecciones dermatológicas y otológicas, mejorando significativamente su calidad de vida.

“El beneficio de la desparasitación es clave para prevenir que los perritos se contagien de parásitos o bacterias, evitando la propagación de enfermedades zoonóticas. Ser conscientes de mantener su desparasitación al día les permite convivir e interactuar de forma segura e higiénica entre ellos a lo largo del tiempo”, explica Ángela Yauri, estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia que participó en la jornada.

Para los universitarios que formaron parte de la brigada de salud, la experiencia fue más allá de la práctica médica: “El motivo más gratificante fue brindar una mano a los animales que están en el albergue, ya que siempre necesitan apoyo y donaciones para poder sustentarse”, añade Fabiola Soriano, también estudiante de Medicina Veterinaria.

Por su parte, la docente Verónica Carrasco resalta el lado humano de la jornada: “La parte más gratificante es el trabajo directo con ellos. Al interactuar, los animales te demuestran su gratitud con mover la cola o con un lamido; eso lo es todo para el trabajo que realizamos”.

Cada gesto de cuidado, cada mano que ayuda, cada corazón que se involucra, es una oportunidad para darles un futuro mejor.

Compromiso continuo: Se proyectan nuevas jornadas

Esta importante jornada médica marca el inicio formal de las acciones conjuntas que ambas instituciones desarrollarán a lo largo del año. Tras el éxito obtenido en Chilca, WUF y la Universidad Científica del Sur informaron que ya se encuentra en etapa de programación la siguiente campaña de salud, con la que se busca ampliar la cobertura de atención e integrar nuevos servicios veterinarios en beneficio de más refugios del país.

Sumando esfuerzos por quienes no tienen voz

WUF expresa un profundo agradecimiento a la Universidad Científica del Sur, a sus docentes y a cada uno de los estudiantes que pusieron su vocación y profesionalismo al servicio de los animales desamparados.

Esta alianza demuestra que la articulación entre el sector académico y las organizaciones sin fines de lucro es la vía más efectiva para transformar la realidad del bienestar animal en el Perú. Por ello, hacemos un llamado abierto a más universidades, empresas e instituciones a sumarse a esta red de apoyo mediante voluntariados, alianzas estratégicas y campañas corporativas.

Para coordinar alianzas institucionales o sumarse a las próximas jornadas, pueden contactarnos a través de comercial@wuf.pe o visitar www.wuf.pe.