WUF: Científica del Sur y WUF renovaron su alianza estratégica 2026 e iniciaron campañas de salud en albergues

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Un convenio que une la formación profesional y la causa social
Con el objetivo de seguir promoviendo el bienestar animal y generar oportunidades de aprendizaje con impacto social, WUF y la Universidad Científica del Sur renovaron su alianza estratégica para este 2026.
A través de este convenio interinstitucional, ambas organizaciones trabajarán de manera conjunta en el desarrollo de campañas de salud animal, jornadas de voluntariado, actividades de sensibilización, visitas a albergues y diversas iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida de perros y gatos en situación de vulnerabilidad. Asimismo, esta alianza permitirá que los estudiantes de la universidad participen activamente en campo, fortaleciendo su formación profesional mientras contribuyen directamente a una causa social.
“Para nosotros el convenio es sumamente importante porque nos permite fortalecer una relación y un vínculo en el que venimos trabajando hace un tiempo, contribuyendo con la noble tarea que realiza WUF. Además, le muestra a nuestros alumnos una realidad totalmente diferente, dándoles la oportunidad de conocer, apoyar, aprender y practicar en campo, contribuyendo de manera conjunta a responder a una problemática latente en nuestro país”, destaca Verónica Carrasco, docente de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Científica del Sur y responsable del área de Responsabilidad Social Universitaria.
Primera campaña del año: 100 animales atendidos en Chilca
Como parte de las primeras actividades ejecutadas en el marco de esta colaboración, el pasado sábado 6 de junio se llevó a cabo la primera campaña de desparasitación del año, desplegada en dos albergues ubicados en el distrito de Chilca.
Gracias al trabajo coordinado del equipo veterinario y los voluntarios involucrados, se logró realizar la desparasitación interna de 100 animales, contribuyendo de forma directa a la prevención de enfermedades parasitarias y al cuidado integral de su salud. De igual manera, 25 perritos recibieron atención y limpieza profunda de oídos, un procedimiento fundamental para prevenir infecciones dermatológicas y otológicas, mejorando significativamente su calidad de vida.
“El beneficio de la desparasitación es clave para prevenir que los perritos se contagien de parásitos o bacterias, evitando la propagación de enfermedades zoonóticas. Ser conscientes de mantener su desparasitación al día les permite convivir e interactuar de forma segura e higiénica entre ellos a lo largo del tiempo”, explica Ángela Yauri, estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia que participó en la jornada.
Para los universitarios que formaron parte de la brigada de salud, la experiencia fue más allá de la práctica médica: “El motivo más gratificante fue brindar una mano a los animales que están en el albergue, ya que siempre necesitan apoyo y donaciones para poder sustentarse”, añade Fabiola Soriano, también estudiante de Medicina Veterinaria.
Por su parte, la docente Verónica Carrasco resalta el lado humano de la jornada: “La parte más gratificante es el trabajo directo con ellos. Al interactuar, los animales te demuestran su gratitud con mover la cola o con un lamido; eso lo es todo para el trabajo que realizamos”.
Compromiso continuo: Se proyectan nuevas jornadas
Esta importante jornada médica marca el inicio formal de las acciones conjuntas que ambas instituciones desarrollarán a lo largo del año. Tras el éxito obtenido en Chilca, WUF y la Universidad Científica del Sur informaron que ya se encuentra en etapa de programación la siguiente campaña de salud, con la que se busca ampliar la cobertura de atención e integrar nuevos servicios veterinarios en beneficio de más refugios del país.
Sumando esfuerzos por quienes no tienen voz
WUF expresa un profundo agradecimiento a la Universidad Científica del Sur, a sus docentes y a cada uno de los estudiantes que pusieron su vocación y profesionalismo al servicio de los animales desamparados.
Esta alianza demuestra que la articulación entre el sector académico y las organizaciones sin fines de lucro es la vía más efectiva para transformar la realidad del bienestar animal en el Perú. Por ello, hacemos un llamado abierto a más universidades, empresas e instituciones a sumarse a esta red de apoyo mediante voluntariados, alianzas estratégicas y campañas corporativas.
Para coordinar alianzas institucionales o sumarse a las próximas jornadas, pueden contactarnos a través de comercial@wuf.pe o visitar www.wuf.pe.