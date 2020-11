Cuando recién se desató la crisis del coronavirus en el Perú, muchos dueños de mascotas se preguntaron “¿también debo desinfectar a mi perro después de cada paseo?”.

Si bien algunas personas lo consultaron con un veterinario, otras recurrieron a jabones y geles antibacteriales de uso humano sin revisar los efectos negativos que tienen estos productos en animales.

Aunque ya no estamos en cuarentena, la pandemia continúa y por eso es importante recalcar cómo limpiar correctamente las patas de los perros después de salir a la calle, especialmente en el verano, una temporada en la que hay que prestar especial atención a sus almohadillas.

A tener en cuenta

Al regresar a casa, es importante limpiar las almohadillas de los perros, así como sus dedos y el espacio entre ellos. “Se puede utilizar agua con jabón, pero hay que buscar un jabón neutro, sin perfumes ni colorantes”, indica la veterinaria Melissa Alvarez. “También se puede utilizar un shampoo neutro de uso veterinario, o un shampoo de avena, glicerina o aloe vera”, agrega.

Álvarez recomienda no limpiar a nuestras mascotas con productos a base de alcohol, soda cáustica, agua oxigenada, amonio cuaternario o lejía. “En realidad, productos que causen resequedad o irritación en la piel no se deberían utilizar. Salvo que sean diluciones muy específicas recomendadas por un veterinario”, enfatiza.

Por otro lado, la veterinaria Malu Velarde, especialista en medicina alternativa para mascotas, explica que también hay perros que presentan reacciones alérgicas al jabón.

“Hay perritos que presentan algún tipo de reacción al jabón de glicerina. En esos casos, lo mejor es que solo limpien sus patitas con agua. Sin embargo, hay productos antisépticos que no causan reacciones y son súper buenos para limpiar las patitas”, explica. Sobre el uso de gel antibacterial, Velarde explica que su uso puede irritar mucho la piel de un perro, especialmente si es un can con la piel sensible.

Almohadillas hidratadas

Como explicamos en un artículo, hay que tener especial cuidado con la piel de nuestras mascotas en verano. En esa línea, es importante proteger las almohadillas de nuestros perros y pasearlos solo las horas del día en las que hace menos calor.

Para complementar la limpieza, también es vital hidratar las almohadillas. La veterinaria Malu Velarde recomienda usar algunas cremas o aceites hidratantes (elaborados con coco, almendras, lavanda, entre otros insumos).

