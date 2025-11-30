En la antesala al lanzamiento del Doguismo, WUF decidió transformar la Casa Doguista en un espacio que reflejara la esencia de esta nueva filosofía: calma, conexión, juego y bienestar. Para lograrlo, era necesario que el lugar transmitiera emoción desde el primer vistazo, y que cada pared contara una historia. Fue así como surgió la idea de intervenir el espacio con un mural que no solo embelleciera la casa, sino que también se convirtiera en un símbolo del vínculo entre humanos y perros. Con esa visión, WUF invitó al artista urbano Dumser, reconocido por su estilo vibrante y por proyectos que buscan conectar arte y conciencia social, para crear la pieza central de la casa donde se realizarán las sesiones de Doguismo.

Un artista que conecta con la causa

Para Dumser, sumarse al proyecto Doguismo fue una decisión natural. Ya había colaborado con WUF en eventos anteriores y la filosofía de esta nueva iniciativa resonó de inmediato con él. “El Dogüismo me pareció algo muy innovador y espiritual por la conexión con una mascota”, explica Dumser.

El artista vio en esta propuesta no solo un espacio creativo, sino también una forma de aportar desde su propio talento. “Siento que el mural fue un aporte social de mis actividades comerciales y una manera de reflexión con una de las expresiones de amor más puras por los animales”, comenta.

Dumser - artista urbano - realiza mural inspirado en el DOGUISMO para ayudar a perros de ONG WUF

La inspiración detrás del mural

El mural, que recibe a todos los que ingresen a la Casa Doguista, nace de una mezcla de simbolismos, recuerdos personales y elementos visuales conectados al espíritu del Doguismo. Dumser cuenta que buscó inspiración en conceptos innovadores y en la conexión emocional con los perros que lo acompañaron a lo largo de su vida.

“Era como conectar con ellos, pintando por primera vez a un amigo canino”, confiesa Dumser sobre su proceso creativo.

La pieza tiene influencias del budismo y del simbolismo espiritual. El artista trabajó inicialmente con referencias visuales y fotografías de distintas mascotas hasta elegir retratar a un golden retriever como figura central.

Luego, combinó herramientas digitales en iPad con intervención manual: “Pasamos a pintar a mano alzada con solo aerosol, sin incluir ningún material extra a ello”, detalla Dumser.

Un mensaje para quienes lo vean

Más allá del impacto visual, Dumser espera que el mural inspire un mensaje claro:

“Que toda persona puede aportar con su don o talento en actividades sociales y que la educación y concientización por el amor a las mascotas aumente”, comentó Dumser.

Para él, el arte urbano tiene un rol clave en generar comunidad, conversación y reflexión. “El arte del mural está tomando fuerza en el Perú muchos de mis trabajos buscan generar un grado de consciencia en cada una de sus piezas”, señala Dumser. Y esta intervención, al tener un propósito más profundo, se conecta directamente con el bienestar animal y el espíritu solidario que promueve WUF.

Mural creado por Dumser para La Casa Doguista, el nuevo espacio donde se realizarán las sesiones de Doguismo de WUF.

Una obra que inaugura un nuevo espacio de bienestar

El mural de Dumser no es solo una pieza artística: es la puerta de entrada a la Casa Doguista, un espacio diseñado para que las personas vivan experiencias de bienestar inspiradas en la sabiduría natural de los perros. Su creación marca el inicio de un lugar donde arte, comunidad y propósito se encuentran.

Para quienes quieran vivir la experiencia del Doguismo, ya están abiertas las próximas sesiones. Esta semana se realizarán dos encuentros: el martes 2, de 7:30 p.m. a 8:45 p.m., y el sábado 6, de 9:00 a.m. a 10:15 a.m. Una oportunidad perfecta para sumarse, conocer la práctica y empezar a incorporar sus principios en la vida diaria.