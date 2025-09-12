Coquita, una perrita de carácter noble y mirada tierna, fue encontrada en condiciones críticas tras haber sido abandonada. Su cuerpo mostraba un gran tumor en la zona dorsal (lomo), visible a simple vista y en evidente crecimiento. No había recibido ningún tipo de atención médica durante meses, lo que hizo que la masa se volviera cada vez más dolorosa, limitando sus movimientos y deteriorando su calidad de vida.

Su rescate se dio en un momento clave, pues el avance del tumor amenazaba con complicar aún más su estado general. Desde entonces, Coquita ha demostrado una enorme fortaleza, buscando cariño en medio del dolor y mostrando gratitud a quienes le brindaron auxilio.

Hoy Coquita presenta un tumor de gran tamaño en el lomo, el cual genera dolor constante y limita su movilidad. Al caminar y moverse se evidencia el malestar que padece, lo que afecta seriamente su calidad de vida.

Para conocer la naturaleza de la masa y definir el tratamiento adecuado, los médicos veterinarios han indicado la necesidad de realizar estudios de imagen (ecografía y/o radiografía), así como una citología o biopsia. Solo de esta manera se podrá establecer si el tumor es maligno y cuál es el procedimiento más seguro para su extracción.

Lo que necesita con urgencia

El caso de Coquita requiere atención veterinaria inmediata. Cada día que pasa, el tumor continúa creciendo y aumentando el dolor que ella soporta. Por ello, es indispensable recaudar fondos para cubrir los exámenes médicos, la cirugía y el manejo postoperatorio que le permitan vivir sin sufrimiento.

Aunque es una perrita adulta, Coquita todavía tiene mucho amor por dar. Su carácter dulce y agradecido demuestra que, pese a la adversidad, mantiene la esperanza de tener una vida digna al lado de personas que la cuiden.

La vida de Coquita aún puede mejorar si se logra reunir el monto necesario para su tratamiento.

Una segunda oportunidad para Coquita

La historia de Coquita refleja lo que muchos animales abandonados enfrentan: enfermedad y dolor sin recibir la ayuda que necesitan. Hoy, gracias a su rescate, ella tiene la oportunidad de cambiar ese destino, pero su recuperación depende de que pueda acceder a los cuidados médicos que requiere con urgencia. Con tu apoyo, Coquita puede volver a moverse sin dolor, recuperar su energía y finalmente vivir rodeada de cariño, lejos del abandono que marcó su pasado.

Cada aporte puede marcar una diferencia real. Por eso, WUF está recaudando fondos a través de Club WUF para contribuir con la ayuda a este caso social.