Para Lab ECA no solo es importante ofrecer productos no invasivos para el cuidado de las mascotas sino también contribuir positivamente con el país. En ese contexto, hoy refuerzan su convenio con WUF: a partir de este mes, todos los productos del laboratorio destinan un porcentaje de sus ventas a la labor que la ONG realiza en beneficio de los perros y gatos que aún no encuentran un hogar.

“Para nosotros es muy satisfactorio ser una marca que puede colaborar con los animales en estado de abandono. Antes éramos una empresa pequeña pero, a raíz de nuestro crecimiento, hemos decidido ampliar el alcance de nuestra ayuda”, explica Carolina Taboada, veterinaria y fundadora de Lab ECA.

En el 2021, Lab ECA se unió al sueño de WUF de construir un mundo mejor para los animales. Este año, el laboratorio decidió ampliar el alcance de su ayuda.

Vale la pena mencionar que el laboratorio también colabora con el kit de bienvenida WUF: un kit que todos los adoptantes reciben con diversos productos para el cuidado de sus hijos de ‘cuatro patas’.

“Los perritos rescatados llegan a los albergues con graves problemas en la piel porque este es el primer órgano que reacciona ante un sistema inmunológico debilitado. Por eso, nos parece muy importante apoyarlos en su recuperación”, recalca Taboada.

Componente natural





“El año pasado, donamos un porcentaje de las ventas de Ecaderm spray a WUF. Ahora todos los productos del laboratorio se suman a este convenio”, explica Carolina Taboada.

Los productos de Lab ECA están elaborados con ácido hipocloroso: un compuesto con el que se puede tratar problemas dermatológicos de forma natural (desde el 2013, Laboratorios ECA es el primer y único laboratorio especializado en este componente activo).

A la par de destinarse para tratar afecciones dermatológicas específicas, los productos de la marca son muy útiles para el día a día de los dueños de mascotas. “Por ejemplo, Ecaderm spray y Ecaotic deberían ser básicos en un botiquín de emergencias”, señala Taboada.

A inicios del año, Lab ECA también visitó el albergue Wasi wau, en donde viven más de 100 perros que aún buscan un hogar.

Ecaderm spray, por ejemplo, es una solución bactericida que permite desinfectar a las mascotas después de sus paseos y que, a la vez, también sirve para tratar todo tipo de heridas abiertas. Por otro lado, Ecaotic es un limpiador auricular con propiedades antiinflamatorias y antifúngicas.

Estos productos, junto a los otros lanzamientos del laboratorio como Ecaderm en gel y en crema, se encuentran a la venta en las mejores veterinarias del país y tiendas de e-commerce para mascotas como Wufmart y Superpet.