icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En los albergues, muchos perros mestizos esperan una familia que vea más allá de su tamaño o apariencia. Cada uno tiene una personalidad única y mucho amor para compartir.
En los albergues, muchos perros mestizos esperan una familia que vea más allá de su tamaño o apariencia. Cada uno tiene una personalidad única y mucho amor para compartir.
Por Stefany Cardenas Arevalo

La barrera del tamaño y la raza: El prejuicio contra el “mestizo peruano”