La barrera del tamaño y la raza: El prejuicio contra el “mestizo peruano”

En el Perú, miles de perros viven en albergues a la espera de una familia. Sin embargo, existe una brecha preocupante en los procesos de adopción: mientras que los cachorros, los perros de razas populares o los canes de tamaño pequeño son adoptados en cuestión de semanas o meses, los perros mestizos de tamaño mediano o grande enfrentan un camino mucho más largo.

Mitos como que “un perro grande no puede vivir en departamento”, “los mestizos son impredecibles” o “son más difíciles de educar” generan un sesgo infundado que condena a cientos de animales a pasar años —y en ocasiones toda su vida— dentro de un canil.

La realidad en cifras: Estadísticas y tiempos de espera con WUF

La preferencia por ciertas características físicas impacta directamente en las estadísticas de abandono y estancia en los albergues afiliados a WUF:

El triple de tiempo en albergue: Un perro mestizo de tamaño mediano o grande (de más de 15 kg) tarda un promedio de 12 a 18 meses en ser adoptado, mientras que un perro pequeño o de raza suele encontrar hogar en 2 a 4 meses .

Un perro mestizo de tamaño mediano o grande (de más de 15 kg) tarda un promedio de en ser adoptado, mientras que un perro pequeño o de raza suele encontrar hogar en . Población en albergues: Más del 70% de los canes que viven en la red de albergues respaldados por WUF corresponden a mestizos de tamaño mediano y grande.

Más del que viven en la red de albergues respaldados por WUF corresponden a mestizos de tamaño mediano y grande. Tasa de adopción en el Perú: Se calcula que solo 1 de cada 10 perros que ingresan a un refugio en el país logra ser adoptado formalmente; el resto permanece de forma indefinida o depende del apadrinamiento de la comunidad.

Se calcula que solo que ingresan a un refugio en el país logra ser adoptado formalmente; el resto permanece de forma indefinida o depende del apadrinamiento de la comunidad. El factor edad y mestizaje: Los mestizos adultos (mayores de 3 años) y de pelaje oscuro sufren un fenómeno conocido como “el síndrome del perro negro y grande”, reduciendo sus probabilidades de ser elegidos únicamente por su apariencia.

Mitos vs. Realidades del perro mestizo

“Un perro mediano/grande no entra en un departamento.”

El tamaño no determina la adaptación. Un perro de 20 kg educado, con rutinas de paseo y estimulación mental adecuadas, vive perfectamente en espacios pequeños y suele ser más tranquilo dentro de casa que perros pequeños hiperactivos.

“Los perros mestizos son difíciles de educar.”

Tienen una alta inteligencia y capacidad de aprendizaje. Al no provenir de cruces de selección genética extrema, poseen un carácter equilibrado y una gran adaptabilidad a diversos entornos familiares.

“Se enferman con frecuencia o son impredecibles.”

Gozan de mayor variabilidad genética. El cruce natural los hace menos propensos a enfermedades hereditarias típicas de razas puras (como displasia severa, problemas respiratorios o cardiopatías).

Cómodo, relajado y con las patas al aire: los perros mestizos también tienen mucho que enseñarnos cuando dejamos atrás los prejuicios y conocemos realmente cómo son.

Historias de cambio: Testimonios de quienes eligieron un “mestizo peruano”

Para demostrar que los prejuicios sobre el tamaño y la edad son solo mitos, conversamos con una familia que decidió abrirle las puertas de su hogar a un perrito mestizo que llevaba más de un año esperando ser visto en el albergue. Su experiencia demuestra cómo la conexión correcta y el carácter del perro superan cualquier estándar de raza o espacio.

Entrevista a Erick Cortelezzi adoptante de WUF

Su perro pasó más de un año en el albergue por ser mestizo y de mayor tamaño. ¿Qué sintieron cuando lo conocieron por primera vez y por qué creen que la gente suele pasar por alto a estos perritos?

“Conectó con nosotros desde la primera visita; nos arrancó sonrisas y también lágrimas al ver su nobleza. Muchas veces la gente pasa por alto a estos perritos por prejuicio o por buscar una apariencia específica, pero la conexión real va mucho más allá de eso.”

Existe el mito de que un perro mediano o grande necesita un jardín enorme o es destructivo dentro de casa. ¿Cómo ha sido la convivencia real y cómo se adaptó a su espacio?

“Se adaptó perfectamente a nuestro espacio. Es un excelente compañero y no daña absolutamente nada dentro de casa; de hecho, es bastante tranquilo por la edad que tiene. Eso sí, le encanta salir a correr al parque y jugar con su pelota, pero dentro del hogar es un perro sumamente sereno.”

¿Qué le dirían a las personas que están buscando adoptar pero solo se fijan en cachorros o perros pequeños de raza?

“Les diríamos que todo depende realmente del carácter del perro, no de su raza ni de su tamaño. Cuando los perros ya tienen sus años y son más maduros, son aún más cariñosos, más tranquilos y se convierten en los mejores compañeros que podrías tener en la vida.”

Cuando un WUF encuentra un hogar, comienza una historia de compañía, cariño y nuevas experiencias. Muchas familias descubren que adoptar un mestizo es sumar a un integrante único a sus vidas.

Dale una oportunidad al mestizo que te está esperando

Romper los prejuicios de tamaño y raza es el paso definitivo para reducir la sobrepoblación en los albergues de Lima y provincias. Un perro mestizo no se define por un estándar estético, sino por su capacidad incondicional de dar amor y lealtad.