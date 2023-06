Hace unos días, una noticia se hizo viral en Lima y el resto del mundo: un hombre salvó a más de 20 perros de morir en un incendio que se desató en una fábrica de reciclaje ubicada en La Victoria. Sebastián Arias fue el héroe de la historia: sin pensarlo dos veces, él se trepó a la fachada del edificio en llamas para salvar a las mascotas que estaban atrapadas en el techo.

A raíz de lo ocurrido, el país entero depositó su atención en Arias, un hombre en situación de calle, que arriesgó su vida para salvar animales indefensos. Sin embargo, muy poco se ha hablado acerca del futuro de los animales que fueron rescatados: 27 perros que necesitan agua, comida y atención veterinaria.

El colombiano Sebastián Arias rescató a todos los perritos del inmueble en llamas. Hoy diversas personas están recolectando víveres para poder brindarle ayuda. (Foto: captura Latina)

“Varios de estos perros no han sido vacunados, ya que la señora Soledad los recogía de la calle. Por ello, algunos han sido contagiados de distemper”, cuenta Laura Morales, abogada, marketera, y fundadora de rescata.lo, comunidad de rescate y adopción de mascotas.

Morales ha asumido el cuidado de Rocketa, una de las perritas sobrevivientes. “La señora Soledad, cuya vivienda fue afectada por el incendio, nos la entregó a mí y a mi prima Amelia. Se puso a llorar, porque le tenía bastante cariño, pero ella sabía que no iba a poder cuidarla: Rocketa tiene un ojo parcialmente ciego y necesita muchos tratamientos”, explica.

"A pesar del dolor físico y la angustia, Rocketa no ha perdido el entusiasmo y las ganas de vivir. Ella se siente mejor y quiere estar mejor", revela Laura Morales.

Rocketa encontró un hogar temporal en Chaclacayo, en donde hoy viene recuperándose con tranquilidad gracias a la ayuda de varias personas que han contribuido con su caso, especialmente, Milagros Silva y Enrique Saettone, quienes le brindaron hogares temporales; y mi prima, Amelia Morales, quien, a pesar de su corta edad, me ayudó muchísimo a cuidarla.

“En unos días le van a sacar los puntos de su oreja, en donde tenía una ampolla gigante, y va empezar con su tratamiento preventivo de distemper, ya que ha estado en contacto con animales positivos a la enfermedad. Podría pasar un año hasta que cumpla con todos sus tratamientos”, añade Morales.

La unión hace la fuerza





Los perritos que sobrevivieron al terrible incendio, necesitan ayuda para poder estar en óptimas condiciones de salud antes de ser adoptados.

Cuando la familia de ‘Tifa’ vio por las noticias lo que estaba ocurriendo en las inmediaciones de Gamarra, lo primero que pensaron es que, ni bien ella se enterara, iría corriendo al lugar del incendio. “Cuando vi las noticias, quedé en shock… Recolecté comida para perros y víveres, y fui a La Victoria”, confiesa Estefanía, ‘Tifa’, Grados.

La veterinaria de profesión y rescatista por convicción es una de las mujeres que ha logrado rescatar a ocho perros, dos adultos y seis cachorros, que vivían en el techo del edificio que fue incendiado.

Los perritos sobrevivientes al incendio hoy duermen en una carpa en las afueras del inmueble afectado, junto a la señora Soledad y su esposo. Toda ayuda es bienvenida para apoyarlos en este difícil momento.

“Cuando los vi, dije: no me puedo ir sin llevarme al menos uno. Y me desesperé tanto por la situación en la que estaban, que llamé a mis amigas animalistas para que me apoyaran con algunos casos (entre ellas, Pirina Pita y Samantha Lu de “Para una pata”, Anais Anaya, fundadora de “Voz Animal” y Laura Morales)”, revela.

Lamentablemente, producto de las enfermedades que ya tenían estos perritos, cuatro cachorros fallecieron. Los demás están llevando diversos tratamientos para luchar por su vida.

“Felizmente, una veterinaria en Chorrillos los aceptó, ya que varios tienen distemper, enfermedades altamente contagiosas y mortales. Hoy están siendo nebulizados, y se están haciendo todos los esfuerzos para que sobrevivan”, agrega.

Hasta el momento, 4 cachorros sobrevivientes al incendio han fallecido. Los otros perritos aún luchan por su vida.

‘Tifa’ Grados rescata perritos desde que era una niña. En total, ha logrado que más de 300 perros sean dados en adopción. Sin embargo, recalca, este es uno de los casos más difíciles que le ha tocado enfrentar a lo largo de su vida.

“Es un trabajo muy duro, ya que puede despertar mucho estrés y ansiedad… Además, aquí no solo estamos hablando de perritos que se están quedando sin hogar, sino también de personas que hoy no tienen un techo: la señora Soledad y su esposo”, manifiesta.

Para contribuir con los perritos rescatados del incendio, puedes escribir al: 999221310 (Tifa Grados) y 951292658 (Laura Morales). Ingresa a wuf.pe para conocer cómo ayudar a cientos de animales en estado de abandono.