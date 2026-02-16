WUF renueva su alianza con Subaru: cuatro años cambiando la vida de más de 10 mil perros y gatos sin hogar en el país

Marcas que dejan huella más allá del camino

Hoy, más que nunca, la sociedad necesita marcas que asuman un rol activo en la construcción de un futuro más solidario. En ese camino, cada vez son más las empresas que integran el impacto social como parte de su esencia. Subaru es una de ellas. Por cuarto año consecutivo, la marca japonesa renueva su alianza con WUF, reafirmando su compromiso con el bienestar de los perros y gatos en situación de abandono.

Desde el 2022, Subaru acompaña de manera constante la labor de WUF , demostrando que la responsabilidad social, cuando es auténtica, puede generar cambios reales y sostenidos en el tiempo.

Para WUF, esta renovación representa un paso clave dentro de una relación construida con visión de largo plazo. “Subaru es un aliado estratégico muy importante que cree en la misión de WUF y apuesta por un cambio sostenible en el tiempo. Esta renovación confirma que cuando el sector privado se involucra de manera auténtica con causas sociales, se pueden lograr transformaciones reales y medibles, especialmente en temas como la adopción responsable, la educación y la protección animal”, señala Valeria Cejo, gerente general de WUF.

Cuatro años de impacto real

Durante estos cuatro años de trabajo conjunto, los resultados hablan por sí solos. Gracias al apoyo de Subaru, WUF ha logrado entregar más de 37 toneladas de alimento, permitiendo que cientos de animales reciban una nutrición adecuada mientras esperan una segunda oportunidad.

Además, 88 Wufs encontraron un hogar a través de adopciones responsables promovidas en el marco de esta alianza. A ello se suman 3,118 esterilizaciones, una acción clave para reducir la sobrepoblación y prevenir el abandono, así como un impacto positivo en más de 10,400 animales entre perros y gatos.

“Este tipo de alianzas nos permite planificar con visión estratégica, escalar nuestros programas y generar impacto estructural, no solo acciones aisladas. El trabajo sostenido con empresas comprometidas nos da estabilidad para fortalecer campañas de adopción, rescates, esterilizaciones y educación ciudadana, y al mismo tiempo construir iniciativas de mayor alcance nacional”, afirma Cejo.

Asimismo, resalta que el trabajo sostenido con empresas comprometidas brinda la estabilidad necesaria para fortalecer campañas de adopción, rescates, esterilizaciones y educación ciudadana, además de desarrollar iniciativas de mayor alcance a nivel nacional.

El compromiso de Subaru no se ha limitado únicamente a la compra de alimentos y medicamentos. La marca también se ha consolidado como un aliado estratégico en la promoción de la tenencia responsable y la adopción consciente, contribuyendo activamente a sensibilizar a más personas sobre la realidad que enfrentan miles de animales sin hogar en el país.

“Todos los perritos que son adoptados a través de WUF llegan a su nuevo hogar con un Kit de Adopción Subaru. Además, la marca nos apoya con el traslado de los Wufs a distintos eventos, donde existen mayores probabilidades de que puedan ser adoptados”, añadió Cejo.

Un claro ejemplo de este impacto es Maylo, uno de los últimos perritos en encontrar una familia. Él llegó a su nuevo hogar acompañado de su Kit de Adopción Subaru, marcando el inicio de una nueva etapa llena de cuidado, amor y oportunidades.

Una visión compartida que mira al futuro

Más allá de las cifras, la alianza se sostiene en una visión común.

“Lo que nos motiva es ver el impacto real y tangible que hemos logrado juntos en estos cuatro años. No se trata solo de una colaboración comercial, sino de una visión compartida sobre el bienestar animal y la responsabilidad social”, destaca Fabián Yuijan, Analista de Marketing de Subaru.

Para la marca, esta iniciativa conecta directamente con su identidad. “Subaru celebra la vida al aire libre y la compañía de nuestras mascotas, y en WUF encontramos al aliado perfecto para transformar ese estilo de vida en ayuda directa para los perros que más lo necesitan”, añade.

En esa línea, reafirma que continuar con esta alianza implica seguir construyendo comunidad. “Seguir apostando por este trabajo conjunto es reafirmar nuestro compromiso de construir una sociedad más consciente, empática y dispuesta a darle una segunda oportunidad a miles de perros en el Perú”, concluye.

Un punto de acopio para sumar más ayuda

Como parte de esta alianza, Subaru también ha puesto a disposición un punto de acopio solidario destinado a recibir donaciones para los siete albergues afiliados a WUF. Este espacio busca fomentar la participación activa de la comunidad y generar mayor conciencia sobre la situación de los perros y gatos en abandono.

El punto de acopio está ubicado en Jr. Morro Solar 812 (Panamericana Sur), Surco, y recibe de manera permanente donaciones como comida empaquetada, colchas, correas, pecheras, medicinas y juguetes. La iniciativa permite que cualquier persona pueda acercarse cualquier día de la semana y contribuir de forma directa al bienestar de los Wufs y Miaus.

De cara al 2026, la marca busca impulsar diversas jornadas de adopción y actividades presenciales orientadas a seguir promoviendo la adopción responsable y acercar a más personas a la realidad de los Wufs y Miaus que esperan un hogar. En ese sentido, la alianza se fortalecerá a través de eventos y activaciones especiales impulsadas por Subaru, que incluyen jornadas de adopción, acciones de difusión en las redes sociales de WUF y visitas a albergues junto a influencers de Subaru, quienes se suman con el objetivo de amplificar el mensaje y motivar a más familias a abrirle las puertas de su hogar a un Wuf.

Asimismo, gracias al apoyo de la marca, se continuarán desarrollando full days en albergues, espacios pensados no solo para fomentar la adopción, sino también para generar experiencias de conexión entre voluntarios, aliados y Wufs en espera de una segunda oportunidad. Estas iniciativas permiten visibilizar la realidad de cientos de Wufs y reforzar la adopción consciente como una solución sostenible frente al abandono animal.

Desde WUF , queremos agradecer profundamente a Subaru por renovar su compromiso y compartir nuestra misión de ayudar a los perros y gatos en estado de abandono. Su apoyo constante demuestra que cuando las marcas se suman con convicción, el cambio es posible y sostenible.

Asimismo, invitamos a más empresas a ser parte de esta transformación. Si eres una marca que también quiere generar un impacto positivo y contribuir a un mundo mejor para los animales, puedes contactarnos a valeria@wuf.pe.

Juntos, podemos seguir cambiando vidas.