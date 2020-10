A diferencia de los seres humanos, las mascotas no pueden expresar su incomodidad con palabras. Difícilmente, tu mascota te dirá “no me siento cómodo con este disfraz”. Por eso, es importante notar si tu mascota siente fastidio con cualquier tipo de ropa. Halloween debería ser una festividad divertida, ¡no un día complicado para tu engreído!

“Disfrazar a tu mascota, siempre que sea una mascota estable y no se altere, es una manera de compartir un momento divertido”, opina la veterinaria Vanessa Llerena Nuñez de DermatoVet. “Me parece muy positiva la idea de que podamos compartir alegrías e ilusiones en familia con nuestros compañeros de cuatro patas”, agrega.

"Las telas por sí solas no son dañinas, lo que podría ser dañino es el uso prolongado. Si tienes una mascota alérgica, mi recomendación es ponerle ropa unas horas o en las noches, pero no por mucho tiempo", dice la veterinaria Vanesa Llerena Nuñez de DermoVet. (Foto: Freepik)

Para Melissa Álvarez, veterinaria de Polovet, disfrazar a nuestras mascotas no tiene por qué ser peligroso, pero sí deberíamos tener en cuenta algunos detalles antes de escoger el atuendo igual. “Hay que considerar que, como ellos se mueven constantemente, no podemos ponerles disfraces muy largos que puedan pisar o cosas con las que se puedan ahorcar”, señala la especialista.

Pero, ¿cómo notar si nuestra mascota se siente incómoda? “Esta es una pregunta un tanto complicada de responder, pues no hay una regla. Eso sí: toda molestia genera cambios en sus hábitos comunes. Por ejemplo, hay mascotas que son muy activas y al colocarles la ropa dejan de serlo. O, viceversa, mascotas muy tranquilas que al colocarles ropa se frotan en las alfombras, en el piso, muerden la ropa o se alteran. Estas pueden señales de que algo está afectando a tu mascota y que podría estar incómodo con la ropa”, explica Llerena Nuñez.

Hablemos de materiales

Más allá de que te encante un disfraz, recuerda que lo más importante es la comodidad de tu mascota. (Foto: Karolina Grabowska para Pexels)

No es lo mismo ponerle a tu mascota un vestido que ponerle un vestido, una peluca y un sombrero. Al ser animales que están en constante movimiento, lo recomendable es apostar por disfraces sencillos y cómodos para nuestros engreídos de cuatro patas.

En términos generales, Álvarez recomienda no utilizar utensilios que puedan irritar o lastimar la piel, lastimarla, o incrustarse en la piel, en los ojos, en la nariz o en la boca”.

Por otro lado, la veterinaria Llerena Nuñez, aconseja no teñir el pelo de los perros (con tinte temporal o perenne). “Si es que no estamos seguros del tipo de producto que estamos utilizando es mejor no hacerlo”, enfatiza.

A la par de revisar el confort de nuestras mascotas, en Halloween también es importante mantenerlas alejadas de las golosinas. (Foto: Mark Glancy para Pexels)

Sobre las telas de los disfraces, Álvarez recalca que se puede utilizar cualquier material, siempre y cuando no sean mascotas alérgicas o con sensibilidad a una tema en específica.

“La ropa puede generar irritación en la piel, pero eso depende de cada mascota. No todos presentan la misma sensibilidad. Hay mascotas que no pueden tener contacto con material sintético como el polar, que está hecho a base de plástico reciclado. La verdad es que las mascotas no necesitan ropa salvo en casos puntuales: mascotas gerontes, cachorros, razas toy, pero no en todos los casos”, aclara.

Es importante recalcar que no existe un tipo de mascota que no pueda usar ropa, pero lo importante es tomar esta decisión con responsabilidad.

Si se celebra con responsabilidad. Halloween es una gran oportunidad para crear nuevos recuerdos con tu mascota. (Foto: Justin Jason para Unsplash)

“No solo es “qué lindo se le ve con ropita” y allí termina el tema. Es cambiar la ropa por ropa limpia constantemente (y las telas de las camas de tu mascota); es revisar la piel de tu mascota, pues en alguna ocasiones la ropa puede rozar zonas de la piel e irritarlas; es ver que el uso de ropa no favorezca la generación de motas (nudos de pelos); y es cepillar a tu mascota constantemente para evitar estos nudos u optar por recortarle el pelo para disminuir la posibilidad de motas por el uso de ropa”, agrega Llerena Nuñez.

Así que ya sabes: si quieres que tu mascota salga a pasear este 31 de octubre como Pikachu, el personaje de tu serie favorita o el villano más terrorífico de una saga, recuerda que lo más importante es su salud y comodidad. Si todo es positivo en esa ecuación, ¡no olvides tomarle una foto!

