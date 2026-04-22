WUF: Transformar vidas es un trabajo en equipo: La visita que renovó la ilusión en el albergue

Más que una visita, fue un encuentro lleno de propósito y mucha alegría. Los padrinos del Club WUF se reunieron para conocer de cerca la realidad de los albergues aliados, compartiendo un día inolvidable junto a los perritos. Fue una jornada dedicada a conectar, jugar y regalarles momentos de felicidad, reafirmando que, más allá del apoyo constante, es el cariño y la presencia humana lo que realmente transforma el día a día de los wufs mientras esperan una familia definitiva.

Miradas que transmiten esperanza. Los wufs del albergue disfrutaron de una jornada especial, demostrando que merecen todo el cariño del mundo mientras aguardan por un hogar definitivo.

Un día de alegría compartida

La mañana del sábado 11 de abril estuvo llena de energía y movimiento. Se organizaron juegos especiales, pero sin duda el momento que se robó todos los corazones fue la piñata: los wufs saltaron de emoción y descubrir sus premios fue una experiencia inolvidable. Ese tiempo de calidad, los juegos y las caricias no solo les brindaron diversión, sino que recordaron lo vital que es el contacto humano para su bienestar emocional mientras esperan un hogar; para ellos, cada minuto de atención representa un mundo de felicidad.

Nada de esto habría sido posible sin el compromiso incondicional de las marcas que se sumaron a esta causa, convirtiendo la iniciativa en una verdadera labor colectiva. La organización agradece profundamente a Movil Bus, cuyo apoyo logístico fue clave al facilitar el traslado seguro de los padrinos hacia el albergue. Asimismo, el reconocimiento se extiende a Fantesca Atelier, por consentir a los padrinos con extraordinarios bocaditos como alfajores, pancitos y brownies, que hicieron la convivencia más amena.

La alegría de los perritos rescatados no habría sido la misma sin la generosidad de Rambala, Camote & Co. y Canitos Snacks, marcas que aportaron una variedad de premios y snacks. Estos productos no solo sirvieron como incentivo durante los juegos, sino que transformaron la visita en una verdadera fiesta llena de sabor y recompensas. Gracias a esta valiosa suma de voluntades y al respaldo de cada aliado, se logró regalar a los canes una jornada inolvidable, demostrando que cuando el sector privado se une con un propósito social, el impacto positivo en el bienestar animal se multiplica.

Empresas comprometidas con el bienestar animal: la unión de esfuerzos entre marcas y la organización demuestra que el trabajo conjunto es el camino para generar un impacto positivo real.

El impacto de estar presentes

Para la organización, este tipo de jornadas representan el corazón de su labor. No se trata solo de entregar donaciones, sino de construir vínculos reales entre quienes desean ayudar y los Wufs que más lo necesitan. Es precisamente esa conexión la que impulsa al equipo a seguir trabajando cada día para que ninguno de ellos se quede sin la oportunidad que tanto merece. Como bien señala Francesca Maldonado, analista comercial de WUF: “Apadrinar en el club WUF es mucho más que una suscripción; es la prueba de que ayudar puede ser parte de nuestro día a día. Es ese motor que nos permite asegurar que miles de perros en albergues tengan un plato de comida lleno, medicinas y, sobre todo, la oportunidad de encontrar un hogar. En esta red, cada aporte cuenta una historia de rescate diferente, recordándonos que cuando nos unimos por los que no tienen voz, el impacto no solo transforma la vida de ellos, sino también la de todos nosotros”.

Tú también puedes ser parte de este cambio

Esta experiencia demuestra que, cuando se unen fuerzas, se puede cambiar vidas de formas increíbles. Pero este trabajo no termina aquí y todavía hay muchos wufs esperando por una oportunidad. Se extiende una invitación a todos los interesados para formar parte de esta comunidad a través del Club WUF. Al unirte, te conviertes en un pilar fundamental para brindarles salud, bienestar y, sobre todo, mucho amor a los wufs. ¿Te animas a marcar la diferencia? Puedes conocer más de WUF en https://www.wuf.pe/ y así ser parte del club.

Asimismo, se extiende una invitación abierta a todas las empresas y marcas que comparten el mismo propósito. Se sabe que, trabajando en conjunto, es posible llegar mucho más lejos y brindar una mejor calidad de vida a más Wufs. Si las empresas buscan generar un impacto positivo y desean sumarse a las próximas iniciativas como aliados estratégicos, pueden ponerse en contacto al correo equipo@wuf.pe para escribir esta historia de cambio.